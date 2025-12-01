SuperTransporte ordenó a Wingo corregir información para pasajeros con discapacidad

La Superintendencia de Transporte en las recientes horas compartió un documento en el que ordenó a la aerolínea Wingo, modificar de inmediato la información publicada en su página web sobre la compra de tiquetes para personas con discapacidad o necesidades especiales.

La nueva orden de la SuperTransporte a Wingo

Esto, al evidenciar deficiencias en la claridad y precisión de los datos que ofrece a los usuarios.

De acuerdo con la entidad, la medida administrativa surge tras un incidente ocurrido el pasado 1 de octubre en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando tres mujeres de talla baja y usuarias de silla de ruedas habrían sido impedidas de abordar un vuelo hacia Medellín.

Durante la inspección realizada al sitio web de la aerolínea, la SuperTransporte encontró que la información sobre las opciones de asistencia no es clara ni suficiente para orientar a los pasajeros en la selección del tipo de ayuda que necesitan.

Además, los términos y condiciones del servicio de silla de ruedas carecen de explicaciones detalladas sobre las características y alcances de cada tipo de apoyo.

“Para la Superintendencia de Transporte, la accesibilidad, la inclusión y la atención digna son los principales derechos que tienen los usuarios al momento de tomar el transporte público. Por ello, la Entidad ordenó a la aerolínea WINGO modificar de manera inmediata en su página web la información que entrega durante el proceso de compra de tiquetes para personas con discapacidad”, se lee en el documento.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que “no podemos permitir que la falta de claridad en los procesos se convierta en una barrera para la movilidad. Cada persona debe poder ejercer su derecho a moverse con dignidad y en igualdad de condiciones”.

Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, recordó que las personas con discapacidad cuentan con una protección constitucional reforzada y que negar o dificultar el acceso a información accesible vulnera sus derechos fundamentales.

Wingo deberá ajustar información para personas con discapacidad o necesidades especiales

La aerolínea deberá ajustar la información en su portal web sobre las categorías de asistencia disponibles, como “necesito silla de ruedas, puedo caminar” o “soy completamente inmóvil”, y mantener coherencia con su política de pasajeros con necesidades especiales.

También deberá aclarar que dicha política no aplica únicamente al servicio de silla de ruedas, sino a otros tipos de discapacidad y acompañamiento.

Wingo tiene cinco días hábiles para cumplir la orden. En caso de incumplimiento, la compañía podría enfrentar multas de hasta 500 salarios mínimos mensuales vigentes.