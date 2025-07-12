Policías fueron violentamente atacados con piedras por una comunidad en el Parque Natural Farallones

Las autoridades adelantaban un megaoperativo en el corregimiento Los Andes, área rural de Cali, donde se había reportado la presencia de una comunidad asentada dentro del Parque Natural Farallones, un espacio protegido que debe mantenerse libre de intervenciones que afecten su integridad ambiental.

Al lugar arribaron equipos de la Policía Metropolitana, la Fiscalía y la Agencia Nacional de Tierras con el propósito de ejecutar el desalojo, recuperar el terreno y restituir el control institucional sobre esta zona.

Policías fueron atacados por una comunidad asentada en el Parque Natural Farallones

La intervención avanzó inicialmente bajo el esquema planeado, pero el ambiente cambió cuando la comunidad que ocupaba el área reaccionó de manera violenta ante la presencia de los funcionarios.

El operativo quedó prácticamente detenido cuando varias personas comenzaron a lanzar piedras y a atacar con palos a los uniformados encargados de la actuación.

El enfrentamiento escaló rápidamente y dejó un saldo de tres policías lesionados, quienes debieron ser trasladados a centros asistenciales de Cali. De acuerdo con las autoridades, los uniformados permanecen en recuperación a raíz de los golpes recibidos durante la agresión.

Capturan a miembros de una comunidad que golpearon a policías en el Parque Natural Farallones

Mientras los funcionarios buscaban retomar el control del área, parte del grupo que se resistía al desalojo arremetió contra los vehículos oficiales que apoyaban la operación.

Dos patrullas fueron totalmente destruidas, quedando inservibles como consecuencia del ataque coordinado contra la infraestructura policial.

De acuerdo con el reporte oficial, en medio del desorden se produjo la captura de tres personas, señaladas de haber participado en los ataques contra la fuerza pública y de ocasionar daños dentro de la zona natural.

Sobre estos hechos, Jairo García, secretario de Seguridad de Cali, explicó:

En medio de esta actuación fueron capturadas tres personas por los delitos de agresión a funcionarios públicos y afectación al medio ambiente. Una vez terminada esta actuación, una comunidad pretendió bloquear la salida de los funcionarios públicos que participaban. En medio de este bloqueo fueron utilizadas las capacidades de la Policía Metropolitana.

Tras el bloqueo, la situación volvió a tensarse, lo que obligó a la Policía a emplear sus medios para abrir paso y garantizar la evacuación de los equipos institucionales que participaban en el operativo.