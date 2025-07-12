CANAL RCN
Colombia

El gimnasta olímpico Jossimar Calvo y su esposa heridos en atentado en Cúcuta

El deportista iba en su vehículo con su pareja cuando fue impactado por la onda explosiva.

El gimnasta olímpico Jossimar Calvo y su esposa heridos en atentado en Cúcuta
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 07 de 2025
02:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el gimnasta colombiano Jossimar Calvo y su esposa resultaron heridos en un atentado que se registró en la ciudad de Cúcuta, contra unas torres de energía.

De acuerdo con la información preliminar de los hechos, el atleta y su pareja se movilizaban en su vehículo cuando este fue impactado por la onda explosiva.

Ofensivas simultáneas se registraron en Cúcuta: dos policías fallecieron en una noche de explosiones
RELACIONADO

Ofensivas simultáneas se registraron en Cúcuta: dos policías fallecieron en una noche de explosiones

Jossimar Calvo y su esposa heridos en atentado en Cúcuta

La información preliminar, indica que el gimnasta y su pareja pasaban en su vehículo por el lugar, en el momento exacto de la explosión y la onda expansiva impactó contra ellos.

Sin embargo, las lesiones que sufrieron no fueron de gravedad y fue confirmado que ambos se encuentran fuera de peligro.

El ataque habría sido perpetrado contra unas torres de energía eléctrica en el Anillo Vial Oriental de Norte de Santander.

Video: Así fue agredido José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta, tras el ascenso del equipo
RELACIONADO

Video: Así fue agredido José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta, tras el ascenso del equipo

Detalles del atentado en Cúcuta que impactó el carro de Jossimar Calvo

La pareja se movilizaba en su vehículo cerca de un centro comercial, cuando se registró la explosión que derribó torres de energía.

El ataque hace parte de una serie de hechos violentos que comenzó la noche del sábado 6 de diciembre y se mantuvo hasta horas de la madrugada. El ataque explosivo provocó la caída de torres de energía y dejaron sin servicio a los sectores como Prados del Este, Escobal, García Herreros, El Salado y el corregimiento de San Faustino.

El vehículo en el que se movilizaba el atleta y su esposa quedó con importantes daños.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antártida

“Hacia el corazón de la Tierra”: así se vive el segundo día del ARC Simón Bolívar rumbo a la Antártida

Cali

Policías fueron violentamente atacados con piedras por una comunidad en el Parque Natural Farallones

Asesinatos en Colombia

VIDEO | Sicario acribilló a un comerciante y asesinó a su paso a un joven padre en medio de un ataque en Barranquilla

Otras Noticias

Karol G

¿A qué hora es 'La Premiere' de Karol G? Hay trasmisión exclusiva del Canal RCN

El lanzamiento extendido del universo Tropicoqueta llegará con una emisión exclusiva por televisión, proyectada a 20 países.

Venezuela

Así justificó el régimen de Maduro la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, preso en el Helicoide

El régimen venezolano reconoció la muerte de un político de la oposición privado de la libertad en una cárcel de Venezuela.

Mercado de Fichajes

¿Marino Hinestroza a la Premier League? El rumor alrededor de la figura de Atlético Nacional

Reforma Laboral

Fecha exacta en la que comenzará el pago de horas nocturnas desde las 7 p.m. en 2026

Francia

Este lugar ofrecerá 1.000 euros a mujeres que den a luz para salvar su unidad de maternidad