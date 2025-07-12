El gimnasta olímpico Jossimar Calvo y su esposa heridos en atentado en Cúcuta

En las últimas horas, el gimnasta colombiano Jossimar Calvo y su esposa resultaron heridos en un atentado que se registró en la ciudad de Cúcuta, contra unas torres de energía.

De acuerdo con la información preliminar de los hechos, el atleta y su pareja se movilizaban en su vehículo cuando este fue impactado por la onda explosiva.

Jossimar Calvo y su esposa heridos en atentado en Cúcuta

La información preliminar, indica que el gimnasta y su pareja pasaban en su vehículo por el lugar, en el momento exacto de la explosión y la onda expansiva impactó contra ellos.

Sin embargo, las lesiones que sufrieron no fueron de gravedad y fue confirmado que ambos se encuentran fuera de peligro.

El ataque habría sido perpetrado contra unas torres de energía eléctrica en el Anillo Vial Oriental de Norte de Santander.

Detalles del atentado en Cúcuta que impactó el carro de Jossimar Calvo

La pareja se movilizaba en su vehículo cerca de un centro comercial, cuando se registró la explosión que derribó torres de energía.

El ataque hace parte de una serie de hechos violentos que comenzó la noche del sábado 6 de diciembre y se mantuvo hasta horas de la madrugada. El ataque explosivo provocó la caída de torres de energía y dejaron sin servicio a los sectores como Prados del Este, Escobal, García Herreros, El Salado y el corregimiento de San Faustino.

El vehículo en el que se movilizaba el atleta y su esposa quedó con importantes daños.