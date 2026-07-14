Equipo italiano salta al mercado por Juan Fernando Quintero luego del Mundial 2026

Tras su actuación en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, son varios los jugadores que empiezan a sonar en el mercado de fichajes. Uno de ellos es Juan Fernando Quintero, volante, que a pesar de tener contrato con River, busca un nuevo rumbo en su carrera.

Durante las últimas horas, las noticias sobre el futuro del mediocampista han sonado con fuerza. El periodista Sebastián Srur fue el encargado de informar que el cafetero está cerca de Italia, país donde ha jugado.

De acuerdo con ello, Quintero está en la órbita del Cagliari de Italia, equipo donde milita uno de sus compatriotas, Yerry Mina.

"Atención. El Cagliari de Italia está interesado en Juanfer. Y no descarto que aparezca una oferta pronto", publicó en redes sociales.

A nivel selección, Quintero cerró su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá luego de que Colombia cayera eliminada en la tanda de penales frente a Suiza en los octavos de final (0-0 en los 120' y 4-3 en los lanzamientos).

A pesar de no consolidarse como titular inamovible en el esquema inicialista, su ingreso desde el banquillo en partidos contra rivales de la talla de Portugal, Ghana y la República Democrática del Congo cambió visiblemente la dinámica del equipo con su claridad para filtrar pases y manejar los tiempos del partido.

Actualmente, el jugador se encuentra disfrutando de unas breves vacaciones familiares antes de definir formalmente si ejecutará su salida de River Plate para iniciar una nueva aventura en la MLS o en la Serie A de Italia.