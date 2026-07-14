Barranquilla planea cambiar la ruta de los principales desfiles del Carnaval: ¿en dónde serían?

El Carnaval de Barranquilla podría vivir uno de los cambios más importantes. La Alcaldía Distrital confirmó que está evaluando trasladar los tres desfiles más representativos, una decisión que modificaría un recorrido que se ha mantenido durante más de tres décadas.

La propuesta busca ofrecer un espacio más amplio para los asistentes, debido a que el actual recorrido ya no tendría la capacidad suficiente para recibir el creciente número de espectadores que cada año disfrutan de la celebración.

¿Qué desfiles cambiarían de escenario en Barranquilla y en dónde se harían?

El alcalde de Barranquilla anunció que se estudia la posibilidad de que la Batalla de las Flores, la Gran Parada y la Gran Parada de Fantasía dejen de realizarse en el cumbiódromo de la Vía 40, donde se desarrollan desde hace aproximadamente 30 años.

La intención es que estos tres eventos se trasladen al Malecón del Río, un espacio que permitiría recibir a más público y ampliar la capacidad para quienes asisten a la principal fiesta cultural del Caribe colombiano.

Actualmente, los desfiles recorren cerca de cinco kilómetros por la Vía 40, uno de los escenarios más emblemáticos del Carnaval.

¿Por qué quieren hacer el cambio?

La principal razón es el aumento de asistentes. Según las autoridades, el desfile de la Batalla de las Flores, considerado el evento más importante del Carnaval, reúne alrededor de 1.200.000 espectadores.

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Frente a esa cifra, el Distrito considera que el recorrido tradicional ya resulta insuficiente y busca un escenario que permita albergar a un mayor número de personas, además de mejorar las condiciones para el desarrollo del evento.

¿Qué pasará con la Guacherna y el desfile de los niños?

Aunque los tres grandes desfiles podrían cambiar de lugar, no todos los eventos del Carnaval tendrán modificaciones.

La Guacherna, el tradicional desfile nocturno que se realiza una semana antes del inicio oficial de la fiesta, continuará recorriendo la carrera 44, como se ha hecho en los últimos años.

Por su parte, el desfile de los niños sí tendría un nuevo recorrido. Según lo anunciado, dejaría la carrera 53 para realizarse por la calle 72, conocida por muchos barranquilleros como la Avenida Shakira.

¿La decisión ya está tomada?

Por ahora, no. Desde la organización del Carnaval explicaron que la propuesta aún hace parte de un proceso de análisis y concertación con diferentes sectores antes de definir el recorrido definitivo para la edición de 2027.

El director del Carnaval de Barranquilla, Juan Ospino, señaló que esperan las directrices del alcalde para adoptar una decisión oficial. Mientras tanto, aseguró que continúan las mesas de trabajo para dialogar y evaluar el futuro de los desfiles que actualmente se realizan en la Vía 40.