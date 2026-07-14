¿Busca trabajar con el próximo Gobierno? De la Espriella presenta su “Banco de Talentos”

Durante la tercera alocución de Abelardo de la Espriella como presidente electo, se dio a conocer que ya está activo el Banco de Talentos, la plataforma para buscar nuevos perfiles de trabajadores que podrían aportar desde el Gobierno, pero no han tenido la oportunidad de acceder a cargos públicos.

El portal, desarrollado con ayuda de la plataforma de reclutamiento y gestión de talento humano Magneto, responde al anuncio realizado por el presidente electo a inicios de mes, en el que decía estar comprometido con la búsqueda de los “más capaces, íntegros y comprometidos con el país” y su evaluación, basada únicamente en el mérito, trayectoria, integridad y resultados.

¿Cómo aplicar al Banco de Talentos del Gobierno de De la Espriella?

Los interesados podrán acceder a la plataforma a través de Internet, digitando en los motores de búsqueda: ‘Banco de Talentos de la Patria Milagro’ o utilizando la dirección bancodetalentos.com.co.

Para participar del proceso de búsqueda, necesitan: 1. Registrar su perfil, 2. Compartir su hoja de vida y 3. Esperar a que el equipo del Gobierno entrante revise su información y la de los demás participantes.

Para dar inicio al proceso, deben dirigirse al botón ‘Registro’ en la parte superior de la plataforma o al botón ‘Registra tu perfil’ en la parte inferior.

Gobierno de De la Espriella promete no más palancas y el recorte de puestos en la Presidencia:

Al anunciar la puesta en marcha del Banco de Talentos, De la Espriella insistió en que su Gobierno cree “en las capacidades, el esfuerzo y el mérito de quienes nunca habían sido tenidos en cuenta, pero siempre estuvieron listos para servirle a Colombia”.

Y señaló que “por primera vez en la historia de Colombia, ponemos en marcha un Banco de Talentos para que miles de profesionales, técnicos, tecnólogos, bachilleres y ciudadanos preparados y con vocación de servicio puedan ser considerados para las oportunidades que surgirán durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella”.

Como parte de una serie de anuncios realizados en su tercera alocución como presidente electo, De la Espriella explicó que su Gobierno eliminará 229 cargos de la Presidencia y recortará otros empleos para dar paso a los nuevos trabajadores, aunque mantendrá el rumbo a la reducción progresiva del Estado.