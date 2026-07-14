Joven fue arrollado violentamente por una ambulancia que se pasó un semáforo en rojo en Bogotá

La salud de Jeison Julián Rojas, un joven de 25 años y estudiante de Filología de la Universidad Nacional, mantiene en alerta a su familia.

El estudiante permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica de Occidente, después de sufrir un grave accidente de tránsito en la localidad de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá.

Sus familiares denunciaron la actuación del personal de la ambulancia involucrada y cuestionaron el comportamiento de algunos vehículos de emergencias en la ciudad.

Ambulancia se pasó un semáforo en rojo y terminó arrollando a un joven en Bogotá

Según relató Sandra Rojas, hermana de la víctima, el accidente ocurrió el pasado viernes hacia las 11:15 de la noche, cuando Jeison regresaba de su trabajo y estaba próximo a llegar a su vivienda.

De acuerdo con su versión, una ambulancia habría cruzado un semáforo en rojo y terminó arrollándolo.

¿Cuál es el estado de salud del estudiante?

La hermana del joven explicó que Jeison permanece hospitalizado en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones que sufrió tras el impacto.

Mi hermano se encuentra en coma inducido porque el golpe fue bastante fuerte. Tiene varias fracturas en su pierna derecha y también en su brazo izquierdo.

Actualmente, el estudiante continúa bajo observación médica en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Familia de la víctima denuncia que la ambulancia no le prestó los primero auxilios

Además del accidente, la familia cuestionó la respuesta del personal de la ambulancia involucrada.

Según Sandra Rojas, el vehículo pertenece a la Secretaría Distrital de Salud y, tras el choque, sus ocupantes no prestaron los primeros auxilios al joven.

La mujer aseguró que cuentan con videos que mostrarían que el personal únicamente observó a la víctima sin brindarle asistencia.

También afirmó que una segunda ambulancia del Distrito llegó posteriormente al lugar, pero tampoco atendió al estudiante.

De acuerdo con su relato, finalmente fue una ambulancia del sector privado la que inmovilizó a Jeison, lo trasladó en camilla y lo llevó hasta un centro asistencial.

¿Qué dicen desde el Concejo de Bogotá?

El caso fue mencionado por el concejal David Saavedra, quien aseguró que durante la última semana su oficina ha recibido denuncias relacionadas con el comportamiento de ambulancias en Bogotá.

El cabildante señaló que este caso y otro ocurrido recientemente evidencian la necesidad de revisar el funcionamiento de estos vehículos de emergencia.

Las ambulancias en Bogotá y en Colombia están para salvar vidas, no para ponerlas en riesgo.

Saavedra indicó que Jeison Rojas permanece en una UCI luchando por su vida y cuestionó que una ambulancia presuntamente haya cruzado un semáforo en rojo.

Además, recordó que existen denuncias sobre el uso indebido de ambulancias para actividades ajenas a la atención de emergencias, como presuntos servicios de mensajería, competencias ilegales y el incumplimiento de las normas de tránsito.

El concejal también pidió que las autoridades establezcan las responsabilidades correspondientes si se confirma que el vehículo involucrado pertenece al Distrito.