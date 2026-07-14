CANAL RCN
Internacional Video

Desgarrador relato de la hermana de Joan Sebastián, colombiano que murió a manos de ICE

El colombiano llevaba tres años en Estados Unidos, donde vivía con su pareja e hija.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
12:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El lunes 13 de julio, se dio un trágico hecho en Estados Unidos. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) acabaron con la vida de un colombiano identificado como Joan Sebastián Durán Guerrero, joven de 26 años originario de Santander.

Colombiano de 26 años habría muerto en tiroteo con agentes de ICE en Maine
RELACIONADO

Colombiano de 26 años habría muerto en tiroteo con agentes de ICE en Maine

La Embajada de Colombia en Estados Unidos le solicitó información y aclaraciones al Departamento de Seguridad por este caso ocurrido en el condado de Maine, cerca de Boston, Massachusetts.

Le piden explicaciones a Estados Unidos

Guerrero llevaba tres años residiendo en el país norteamericano y trabajaba en dos empleos, uno de ellos en el sector de limpieza. Los ingresos los destinaba para sostener económicamente a su familia.

Cuando ocurrió el operativo que resultó con su fallecimiento, estaba acompañado de su esposa e hija, quienes se encontraban aproximadamente a una cuadra del sitio.

¿Por qué ICE disparó a colombiano de 26 años en Maine? Embajada de Colombia solicita aclaraciones
RELACIONADO

¿Por qué ICE disparó a colombiano de 26 años en Maine? Embajada de Colombia solicita aclaraciones

Desde Santander, los familiares se pronunciaron en diálogo con Noticias RCN. “Necesitamos ayuda para poder esclarecer los hechos y realmente que haya justicia como tiene que ser, porque fue un dolor muy grande (…) Era un muchacho juicioso y nunca se había metido con nadie, simplemente era del trabajo a la casa y viceversa”, declaró Angie Carolina Durán, su hermana.

Joan Sebastián estaba acompañado de su esposa e hija

Los papás se trasladaron a Bogotá para realizar los trámites pertinentes ante la embajada y la Cancillería con el fin de adelantar la repatriación del cuerpo. Además, las autoridades diplomáticas informaron que están en contacto con las entidades estadounidenses para contar con información detallada del hecho.

En la noche de este martes 14 de julio, se llevará a cabo una velatón en el barrio La Victoria de Bucaramanga. Amigos, familiares y vecinos le rendirán un homenaje póstumo al joven y se unen al llamado de exigir el esclarecimiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Venezolano que perdió 21 familiares en los sismos es el rostro de campaña para recolectar ayudas

Abuso sexual

Hombre habría drogado, abusado y grabado a decenas de mujeres que conocía por apps de citas en Alemania

Estados Unidos

¿Por qué ICE disparó a colombiano de 26 años en Maine? Embajada de Colombia solicita aclaraciones

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Importante figura del Mundial 2026 recibió amenazas de muerte

Su pareja mostró los preocupantes mensajes que recibió el futbolista.

Sisben

Nuevo plazo de transición al Registro Universal de Ingresos (RUI): Paso a paso para actualizar el Sisbén

El Gobierno amplió las fechas para actualizar sus datos. Entérese de cómo funciona el cambio sin salir de casa.

Animales

Alcalde de Quinchía pidió sancionar a quienes alimenten perros callejeros: ¿es posible?

Juan Fernando Quintero

Fuerte cruce: Juanfer Quintero confrontó a un creador de contenido tras la eliminación en el Mundial

Cuidado personal

Teleconsulta pediátrica: el modelo que reduce 70% las urgencias infantiles en Colombia