Desgarrador relato de la hermana de Joan Sebastián, colombiano que murió a manos de ICE

El lunes 13 de julio, se dio un trágico hecho en Estados Unidos. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) acabaron con la vida de un colombiano identificado como Joan Sebastián Durán Guerrero, joven de 26 años originario de Santander.

RELACIONADO Colombiano de 26 años habría muerto en tiroteo con agentes de ICE en Maine

La Embajada de Colombia en Estados Unidos le solicitó información y aclaraciones al Departamento de Seguridad por este caso ocurrido en el condado de Maine, cerca de Boston, Massachusetts.

Le piden explicaciones a Estados Unidos

Guerrero llevaba tres años residiendo en el país norteamericano y trabajaba en dos empleos, uno de ellos en el sector de limpieza. Los ingresos los destinaba para sostener económicamente a su familia.

Cuando ocurrió el operativo que resultó con su fallecimiento, estaba acompañado de su esposa e hija, quienes se encontraban aproximadamente a una cuadra del sitio.

Desde Santander, los familiares se pronunciaron en diálogo con Noticias RCN. “Necesitamos ayuda para poder esclarecer los hechos y realmente que haya justicia como tiene que ser, porque fue un dolor muy grande (…) Era un muchacho juicioso y nunca se había metido con nadie, simplemente era del trabajo a la casa y viceversa”, declaró Angie Carolina Durán, su hermana.

Joan Sebastián estaba acompañado de su esposa e hija

Los papás se trasladaron a Bogotá para realizar los trámites pertinentes ante la embajada y la Cancillería con el fin de adelantar la repatriación del cuerpo. Además, las autoridades diplomáticas informaron que están en contacto con las entidades estadounidenses para contar con información detallada del hecho.

En la noche de este martes 14 de julio, se llevará a cabo una velatón en el barrio La Victoria de Bucaramanga. Amigos, familiares y vecinos le rendirán un homenaje póstumo al joven y se unen al llamado de exigir el esclarecimiento.