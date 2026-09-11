Nuevo parte médico de Lucas Murillo, le menor que se viralizó pidiendo tratamiento

Lucas Murillo, de 7 años, a finales de agosto fue trasladado de Cúcuta a Floridablanca para recibir tratamiento por la cardiopatía congénita que padece. La historia del pequeño se hizo viral luego de que en un video pidiera ayuda al presidente Abelardo de la Espriella para destrabar en la Nueva EPS las autorizaciones que necesitaba para recibir la atención médica que necesitaba.

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El pequeño fue internado en la Fundación Cardiovascular de Colombia donde inició las valoraciones correspondientes para continuar con su tratamiento.

¿Qué dicen los médicos sobre la salud de Lucas Murillo?

Este 11 de septiembre el centro médico emitió un comunicado en el que señala que el pequeño Luchas permanece estable y con el manejo indicado por su médico tratante.

Agrega que se realizó una junta médica para definir la ruta de atención que tendrá el menor.

"Luego de la junta médica y de la valoración realizada mediante pruebas diagnósticas y procedimientos especializados, el equipo determinó la necesidad de ampliar los estudios complementarios antes de definir la ruta de atención que seguirá el paciente".

Sobre el trasplante, el hospital indicó que de forma paralela se adelanta la valoración para determinar si cumple con los criterios para eventualmente incluirlo en la lista de espera y "avanzar oportunamente en el proceso".

"El HIC continuará brindando la atención requerida y acompañando a Lucas y a su familia", puntualizó el comunicado.