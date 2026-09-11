Embargan bienes de Óscar Iván Zuluaga por más de $3.000 millones vinculados al caso Odebrecht

En las últimas horas la Fiscalía dio un avance significativo en la investigación sobre el caso Odebrecht al imponer medidas cautelares sobre tres inmuebles valorados en más de $3.664 millones, presuntamente vinculados al patrimonio de Óscar Iván Zuluaga, excandidato a la Presidencia en 2014.

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Las propiedades afectadas incluyen un apartamento y la tercera parte de una vivienda ubicados en Bogotá, así como un inmueble en Pensilvania, Caldas.

La decisión responde a una investigación sobre la presunta financiación internacional ilegal que habría recibido la campaña 'Zuluaga Presidente 2014-2018' por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

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Los presuntos vínculos la campana de Zuluaga con Odebrecht

De acuerdo con la investigación, la multinacional habría asumido el pago de 1.610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña electoral. Este aporte presuntamente no fue reportado en los balances financieros ni informado a las autoridades electorales colombianas.

El origen extranjero de estos fondos constituiría una violación del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, que prohíbe la financiación de campañas políticas por parte de personas jurídicas extranjeras.

Los dineros habrían sido transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá, asociada a un publicista brasileño, representando para entonces más de $3.000 millones.

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Los traspasos de los bienes de Zuluaga a su familia

Un dato clave de la investigación es que algunas de estas propiedades que, al parecer, pertenecían directamente a Zuluaga Escobar, en junio de 2023 habrían transferidas a través de donación a integrantes de su círculo familiar.

Este movimiento patrimonial ha sido considerado por las autoridades dentro del proceso de extinción de dominio.

Las medidas cautelares decretadas incluyen la suspensión del poder dispositivo y el embargo sobre los bienes, con el objetivo de evitar que los activos sean vendidos, enajenados o comercializados mientras se desarrolla el trámite de extinción de dominio.

La actuación fiscal se deriva del trabajo investigativo que ha recopilado elementos materiales probatorios sobre el presunto aporte irregular de Odebrecht.

Esta multinacional brasileña ha estado en el centro de múltiples escándalos de corrupción en América Latina, incluyendo el pago de sobornos a funcionarios y la financiación ilegal de campañas políticas en varios países de la región.