Freno en seco a fiesta ilegal de techno en zona protegida de los cerros orientales de Bogotá

Durante la noche del domingo 5 y madrugada del lunes 6 de enero, se estaba realizando una fiesta de techno en la localidad de Chapinero, oriente de Bogotá.

Esta clase de acciones no son recientes. Muestra de ello es que desde 2024, se han puesto en marcha 56 operativos de control y vigilancia ante posibles daños en los cerros.

Invitados a la fiesta iban a poner carpas y vender alcohol

El lugar del evento era el predio Lost Forest, el cual está cobijado por la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales. Además, era una fiesta que no estaba cumpliendo con los requisitos ambientales.

A través de redes sociales, los organizadores indicaron que los presentes podían instalar carpas y locales para vender agua, licor o cigarrillos. Sin embargo, estas actividades son una especie de urbanización, la cual no está permitido por ser una zona ambiental de cuidado.

Partiendo de la resolución 1766 de 2016, estos lugares no pueden ser foco de explotación de recursos o de transformaciones en el ecosistema. La acción humana conlleva a afectaciones ambientales, en el cuidado del agua y pérdidas en la biodiversidad.

Predio hace parte de la reserva forestal

Tanto la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) como la Policía llegaron al sitio y suspendieron la fiesta. Recalcaron que en la reserva no se pueden hacer eventos de recreación, fogatas, disposición de basuras o que impliquen contaminación.

Yuber Cárdenas, director de la regional Bogotá – La Calera, recordó que los cerros orientales hacen parte del patrimonio de la ciudad, por lo que los descuidos terminan perjudicando a todos.

“Los Cerros Orientales constituyen uno de los mayores patrimonios naturales de los bogotanos. Actuar como autoridad ambiental es nuestra misión, pero sensibilizar a la ciudadanía sobre su cuidado y conservación es de vital importancia”, declaró.