Murió estrella de la televisión a sus 35 años

Australia perdió en los últimos días a una de sus figuras televisivas.

Konrad Bien Stephen, el actor que ganó reconocimiento por participar en el reality 'The Bachelorette', falleció a sus 35 años.

De acuerdo con lo que se ha conocido, su muerte fue el 30 de marzo de 2026, aunque se terminó confirmando tres días después.

Megan Marx, la reconocida influencer y estrella de reality en Australia, informó lo sucedido a través de sus redes sociales.

Así se confirmó la muerte de Konrad Bien-Stephen, la estrella de la televisión de Australia

En su cuenta de Instagram, Megan Marx describió a Konrad Bien-Stephen como una gran persona y dejó claro que lo extrañará día a día.

"Konrad ha salido de este camino salvaje y obstinado antes de que el resto de nosotros estuviéramos listos. Era un buen amigo, muy gracioso e ingenioso. Me hizo reír de manera profunda e inesperada y lograba que todos los días se sintieran más ligeros", indicó.

"Espero que donde sea que hayas ido, sea un campo abierto y de buenas melodías. Espero que haya tiempo para terminar todo lo que empezaste. Desde ya te echo de menos porque te quiero", añadió.

No obstante, hasta el momento, no se han confirmado las causas exactas de su deceso y su entorno más cercano ha pedido privacidad.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Konrad Bien-Stephen, la estrella de la televisión en Australia

Después de que se confirmó lo ocurrido, los seguidores y conocidos de Konrad Bien-Stephen comenzaron a escribir múltiples mensajes de luto en sus redes sociales.

"Extrañaré tus abrazos, hermano", "siempre fuiste amable", "me hiciste reír cada vez que te veía", "le hiciste bien a mi alma", "no lo puedo creer", "descansa en paz", "fuiste el mejor compañero" y "todo esto es muy difícil", han sido algunas de las palabras expresadas.