Estos son los hombres que secuestraron, amenazaron y grabaron a un conductor en Bogotá

El nuevo caso de secuestro extorsivo registrado en Bogotá dejó al descubierto el accionar de un grupo que habría utilizado una plataforma digital de transporte para engañar a su víctima.

La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación, permitió esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los presuntos responsables.

¿Qué se sabe de los hombres que secuestraron a un conductor en Bogotá?

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas señaladas de participar en el secuestro de un conductor de una plataforma digital, en hechos ocurridos el pasado 3 de abril en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

Los procesados fueron identificados como Juan David Morillo Beltrán, José David Cervantes Yances, Kevin Eduardo Cuadrado Díaz y José Rafael Herrera Cedeño, además de un adolescente de 17 años, quien también habría intervenido en el crimen.

Modus operandi de la banda que secuestró y extorsionó a un conductor en Bogotá

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la investigación, los implicados habrían solicitado un servicio de transporte mediante una aplicación digital. Durante el trayecto, intimidaron al conductor y lo obligaron a desplazarse hacia el asiento trasero del vehículo.

En medio de esta acción, la víctima fue herida en una de sus piernas y posteriormente trasladada contra su voluntad a un inmueble ubicado en el barrio El Remanso, donde se desarrolló la siguiente fase del delito.

En la vivienda, el conductor habría sido golpeado y sometido a constantes amenazas con el objetivo de obligarlo a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias digitales. Además, los presuntos agresores grabaron videos en los que se observa a la víctima siendo intimidada con un arma cortopunzante.

Estos registros audiovisuales fueron enviados a los familiares del conductor, como mecanismo de presión para exigir el pago de una suma de dinero a cambio de su liberación.

El caso avanzó gracias a la ubicación del vehículo de la víctima, el cual fue rastreado mediante sistema GPS por uniformados de la Policía Nacional. Esta herramienta permitió ubicar el automotor y, posteriormente, el inmueble donde el conductor permanecía retenido.

Entre los secuestradores había un menor de edad

Durante el operativo, las autoridades encontraron a la víctima atada de pies y manos dentro del baño de la vivienda. En el mismo procedimiento fueron capturados en flagrancia los cuatro adultos y aprehendido el menor de edad.

Asimismo, en el lugar fueron incautados un arma de fuego, tres teléfonos celulares y el vehículo que había sido hurtado en medio del secuestro.

Por estos hechos, una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro adultos los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

En el caso del menor de edad, una fiscal del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado agravado, así como tortura y lesiones personales.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados en su contra. Por decisión judicial, los cuatro adultos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el adolescente deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro especializado.