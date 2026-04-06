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Escalafón mundial de pasaportes: Colombia sorprende con su nueva posición por esta razón

El documento escaló varias posiciones según la más reciente actualización del Henley Passport Index.

Pasaporte colombiano para viajar a Centroamerica
Foto: Procuraduría General de la Nación

Noticias RCN

abril 06 de 2026
12:13 p. m.
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Según los datos más recientes del Henley Passport Index, el documento nacional ha ascendido al puesto 34 del escalafón mundial, consolidando un proceso de fortalecimiento que ha permitido a los ciudadanos del país acceder a más destinos con menores restricciones burocráticas.

Este nuevo posicionamiento representa una mejora frente al año anterior, cuando el país se ubicaba en la casilla 37. El ascenso no es casualidad; responde a una serie de acuerdos bilaterales y a la estabilidad de las políticas de exención de visado con bloques clave como el Espacio Schengen en Europa y diversas naciones en Asia y Oceanía.

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Actualmente, los colombianos pueden ingresar a aproximadamente 130 destinos sin necesidad de tramitar una visa previa. Entre las incorporaciones recientes y destinos destacados se encuentran países como Indonesia, que eliminó el requisito a inicios de 2025, y una presencia sostenida en mercados exóticos de Medio Oriente como Qatar, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Así se ubica Colombia a nivel continental

A pesar del avance, Colombia aún se encuentra en la posición 12 dentro de América Latina. El ranking regional sigue liderado por Chile (con acceso a 175 destinos), seguido de cerca por Argentina y Brasil.

La diferencia de aproximadamente 40 destinos entre Colombia y los líderes del Cono Sur radica principalmente en el acceso a países con políticas migratorias más estrictas, como Estados Unidos o Australia, que aún exigen visado a los nacionales colombianos.

Vale recordar que a partir de este mes de abril de 2026, la Cancillería de Colombia ha comenzado la expedición de un nuevo modelo de pasaporte que incorpora estándares de seguridad más elevados y un diseño renovado. Esta modernización es fundamental para mantener la validez de los acuerdos de exención de visa, ya que países de la Unión Europea y Norteamérica exigen documentos con biometría avanzada para prevenir el fraude.

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Estar en el "Top 40" global reduce significativamente los costos de viaje y los tiempos de espera consulares. Para el colombiano de a pie, el mundo se ha vuelto más pequeño: desde recorrer las ruinas de Roma hasta los rascacielos de Singapur o las playas de Marruecos, la necesidad de una cita en una embajada es, para muchos destinos, cosa del pasado.

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