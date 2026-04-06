Escalafón mundial de pasaportes: Colombia sorprende con su nueva posición por esta razón

Según los datos más recientes del Henley Passport Index, el documento nacional ha ascendido al puesto 34 del escalafón mundial, consolidando un proceso de fortalecimiento que ha permitido a los ciudadanos del país acceder a más destinos con menores restricciones burocráticas.

Este nuevo posicionamiento representa una mejora frente al año anterior, cuando el país se ubicaba en la casilla 37. El ascenso no es casualidad; responde a una serie de acuerdos bilaterales y a la estabilidad de las políticas de exención de visado con bloques clave como el Espacio Schengen en Europa y diversas naciones en Asia y Oceanía.

Actualmente, los colombianos pueden ingresar a aproximadamente 130 destinos sin necesidad de tramitar una visa previa. Entre las incorporaciones recientes y destinos destacados se encuentran países como Indonesia, que eliminó el requisito a inicios de 2025, y una presencia sostenida en mercados exóticos de Medio Oriente como Qatar, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Así se ubica Colombia a nivel continental

A pesar del avance, Colombia aún se encuentra en la posición 12 dentro de América Latina. El ranking regional sigue liderado por Chile (con acceso a 175 destinos), seguido de cerca por Argentina y Brasil.

La diferencia de aproximadamente 40 destinos entre Colombia y los líderes del Cono Sur radica principalmente en el acceso a países con políticas migratorias más estrictas, como Estados Unidos o Australia, que aún exigen visado a los nacionales colombianos.

Vale recordar que a partir de este mes de abril de 2026, la Cancillería de Colombia ha comenzado la expedición de un nuevo modelo de pasaporte que incorpora estándares de seguridad más elevados y un diseño renovado. Esta modernización es fundamental para mantener la validez de los acuerdos de exención de visa, ya que países de la Unión Europea y Norteamérica exigen documentos con biometría avanzada para prevenir el fraude.

Estar en el "Top 40" global reduce significativamente los costos de viaje y los tiempos de espera consulares. Para el colombiano de a pie, el mundo se ha vuelto más pequeño: desde recorrer las ruinas de Roma hasta los rascacielos de Singapur o las playas de Marruecos, la necesidad de una cita en una embajada es, para muchos destinos, cosa del pasado.