CANAL RCN
Colombia

Cancillería investigará a funcionarios de la Embajada en Nicaragua por la parranda de Carlos Ramón González

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció y aseguró que "no existió invitación directa por parte de la misión diplomática" al prófugo exdirector del Dapre.

Cancillería abrió investigación a funcionarios de la Embajada en Nicaragua por la parranda de Carlos Ramón González
Foto: UNGRD / captura de video

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
07:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio del nuevo escándalo que envuelve al exdirector del Dapre y prófugo de la justicia por el entramado de corrupción de la UNGRD, Carlos Ramón González, frente a los videos filtrados por La W Radio en la que se le ve disfrutando de una parranda de Navidad en Nicaragua, la Cancillería ordenó abrir una investigación disciplinaria.

Aunque la Cancillería se pronunció inicialmente sobre la situación en la que se vio involucrado el prófugo exfuncionario, asegurando que no hubo una invitación por parte de la misión diplomática, hizo publica una nueva comunicación en la que solicitó la apertura de una investigación disciplinaria.

Cancillería rompe el silencio sobre parranda en Nicaragua donde estuvo Carlos Ramón González
RELACIONADO

Cancillería rompe el silencio sobre parranda en Nicaragua donde estuvo Carlos Ramón González

Cancillería abre investigación disciplinaria a funcionario de la Embajada en Nicaragua

El Ministerio de Relaciones Exteriores frente a la parranda en Managua, Nicaragua, en la que fue visto el pasado 11 de diciembre a Carlos Ramón González, quien es requerido por la justicia colombiana y con orden de extradición vigente solicitó:

A la Oficina de Control Disciplinario Interno asumir de manera inmediata, la apertura de una investigación disciplinaria a fin de establecer las posibles responsabilidades del Encargado de Negocios y/o demás funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua.

Al mismo tiempo, indicó que "para asegurar la eficacia y unidad de la acción disciplinaria, se informará a la Procuraduría General de la Nación (...) para que dicho ente de control en el marco de sus competencias, asuma la investigación".

La Cancillería puso a disposición de la Procuraduría "sin ninguna reserva los datos, información y elementos probatorios en poder de este Ministerio".

ATENCIÓN | Interpol ya expidió circular roja contra Carlos Ramón González
RELACIONADO

ATENCIÓN | Interpol ya expidió circular roja contra Carlos Ramón González

Lo que dijo la Cancillería de la parranda en la que estaba Carlos Ramón González

Tras conocerse los videos en los que se ve al exdirector del Dapre bailando en una parranda navideña, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció e indicó que no patrocinó el evento. También sostuvo que la Embajada se limitó a promocionar la actividad entre el cuerpo diplomático y los connacionales.

No existió invitación directa ni gestión alguna por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia el señor Carlos Ramón González.

Corte Suprema de Justicia deja en firme orden de captura internacional contra Carlos Ramón González
RELACIONADO

Corte Suprema de Justicia deja en firme orden de captura internacional contra Carlos Ramón González

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antártida

Tradiciones navideñas a bordo del ARC Simón Bolívar en medio del Pacífico

Bucaramanga

Clínica San Luis en Bucaramanga alerta por crisis financiera: Coosalud debe $9.000 millones

Cauca

"Hoy no tenemos Alcaldía ni estación de Policia": alcalde de Buenos Aires, Cauca, tras cruel ataque de disidencias

Otras Noticias

Dólar

El dólar vuelve a subir en Colombia: vea el precio y los movimientos de este 17 de diciembre

Conozca el precio del dólar en Colombia hoy, 17 de diciembre de 2025, cómo abrió el mercado, la TRM oficial y las variaciones frente a días, meses y al inicio del año.

Copa Sudamericana

Sorteo Copa Sudamericana ya tiene fecha y hora: Nacional y Millonarios podrían enfrentarse

El sorteo de la Copa Sudamericana abre la puerta a un posible enfrentamiento entre Nacional vs. Millonarios. ¿Cuándo será y a qué horas?

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 17 de diciembre de 2025

Enfermedades

Alerta por gripe H3N2: el síntoma clave que indica cuándo acudir al médico

París

El Louvre reabre parcialmente en medio de huelga de trabajadores