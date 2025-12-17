Cancillería investigará a funcionarios de la Embajada en Nicaragua por la parranda de Carlos Ramón González

En medio del nuevo escándalo que envuelve al exdirector del Dapre y prófugo de la justicia por el entramado de corrupción de la UNGRD, Carlos Ramón González, frente a los videos filtrados por La W Radio en la que se le ve disfrutando de una parranda de Navidad en Nicaragua, la Cancillería ordenó abrir una investigación disciplinaria.

Aunque la Cancillería se pronunció inicialmente sobre la situación en la que se vio involucrado el prófugo exfuncionario, asegurando que no hubo una invitación por parte de la misión diplomática, hizo publica una nueva comunicación en la que solicitó la apertura de una investigación disciplinaria.

Cancillería abre investigación disciplinaria a funcionario de la Embajada en Nicaragua

El Ministerio de Relaciones Exteriores frente a la parranda en Managua, Nicaragua, en la que fue visto el pasado 11 de diciembre a Carlos Ramón González, quien es requerido por la justicia colombiana y con orden de extradición vigente solicitó:

A la Oficina de Control Disciplinario Interno asumir de manera inmediata, la apertura de una investigación disciplinaria a fin de establecer las posibles responsabilidades del Encargado de Negocios y/o demás funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua.

Al mismo tiempo, indicó que "para asegurar la eficacia y unidad de la acción disciplinaria, se informará a la Procuraduría General de la Nación (...) para que dicho ente de control en el marco de sus competencias, asuma la investigación".

La Cancillería puso a disposición de la Procuraduría "sin ninguna reserva los datos, información y elementos probatorios en poder de este Ministerio".

Lo que dijo la Cancillería de la parranda en la que estaba Carlos Ramón González

Tras conocerse los videos en los que se ve al exdirector del Dapre bailando en una parranda navideña, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció e indicó que no patrocinó el evento. También sostuvo que la Embajada se limitó a promocionar la actividad entre el cuerpo diplomático y los connacionales.

No existió invitación directa ni gestión alguna por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia el señor Carlos Ramón González.