Cartagena recibirá los primeros coches eléctricos que reemplazarán los de tracción animal

Por años Cartagena ha sido escenario de recorridos icónicos en el que la belleza de la ciudad se puede observar mientras los turistas disfrutan de un paseo en los famosos coches.

Sin embargo, el estilo clásico y el romanticismo que dicha práctica suele prometer se esfuma por completo al observar las condiciones en las que la mayoría de los caballos, que se ven obligados a arrastrar estos coches, se encuentran.

Pese a que en Colombia aún no existe una ley que prohíbe el uso de carros de tracción animal, existen marcos normativos que buscan el reemplazo de estos para evitar más escenarios de maltrato y crueldad animal, que le ha costado la vida a una importante cantidad de equinos.

Coches eléctricos llegarán a Cartagena

El próximo 11 de noviembre llegará el primer lote de 62 coches turísticos que son 100% eléctricos al sumarse al nuevo Sistema Integral de Transporte Turístico y Sostenible que busca implementar un medio de transporte más ecológico y responsable. Estos coches, fabricados en China, se encuentran diseñados para conservar la estética colonial que estos carruajes poseen al ser uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad.

Así mismo, se ha dispuesto un amplio espacio dedicado al mantenimiento y carga ya que esta contará con una estación alimentada por energía fotovoltaica que permitirá la carga simultánea de 60 baterías

“Este 11 de noviembre llegará un primer lote de 24 coches, y el 18 del mismo mes comenzarán a rodar por las callejuelas del cordón amurallado. Los actuales cocheros serán quienes los conduzcan y los caballitos pasarán a retiro bajo la supervisión veterinaria de la UMATA”, explicó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Así mismo, los cocheros estarían recibiendo capacitaciones para operar estos vehículos con el objetivo de preservar las tradiciones y dignificar el trabajo de estas personas.

Impulso contra el maltrato animal

La importante lucha animalista también ha estado impulsada por las acciones de diferentes activistas y rescatistas de animales, dentro de los cuales el comediante Alejandro Riaño también jugó un papel fundamental ya que la presión social no solo desencadenó un debate ético, sino también uno judicial.

Con esta iniciativa el país sigue avanzando en materia animalista, pues cientos de imágenes, difundidas en redes sociales, muestran las pésimas condiciones de los caballos durante estas prácticas al exponerse a la mala tenencia de sus dueños, heridas, deshidratación, laceraciones, golpes de calor, desnutrición, entre otras afectaciones graves de salud.