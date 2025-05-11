CANAL RCN
Colombia Video

Cartagena le puso fin al uso de caballos: así serán los primeros coches eléctricos para el turismo

El próximo 11 de noviembre arribarán los primeros 24 de los 62 coches eléctricos.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
06:30 p. m.
Cartagena se prepara para dar un paso en materia de bienestar animal y modernización del turismo.

Luego de décadas de denuncias, protestas y debates públicos por el uso de caballos en los recorridos turísticos, el alcalde Dumek Turbay anunció que el 11 de noviembre llegarán los primeros 24 de los 62 coches eléctricos que reemplazarán por completo a los tradicionales coches tirados por caballos.

Con esto, Cartagena se convierte en la primera ciudad del país en implementar un Sistema Integral de Transporte Turístico y Sostenible, diseñado para ofrecer una experiencia más moderna y respetuosa con los animales.

¿Cómo funcionarán los nuevos coches eléctricos en Cartagena?

El anuncio fue acompañado por la visita del alcalde al patio-taller del proyecto, ubicado en el Nuevo Chambacú, donde se instalará la infraestructura que permitirá el funcionamiento del nuevo sistema.

Este espacio, que ocupará más de 2.800 metros cuadrados, contará con 244 paneles solares y una capacidad para cargar simultáneamente hasta 60 baterías eléctricas.

Además, servirá como punto de ensamble, mantenimiento y parqueo de los nuevos vehículos.

Durante la inspección, el mandatario estuvo acompañado por el comediante y activista Alejandro Riaño, uno de los que más ha impulsado la eliminación del uso de caballos en Cartagena.

Riaño, junto con organizaciones animalistas, había promovido durante años el reemplazo de los animales por alternativas tecnológicas, un esfuerzo que finalmente se materializa con esta iniciativa.

Este es un paso muy importante para Cartagena. Con los coches eléctricos avanzamos hacia una ciudad más moderna, sostenible y humana. Detrás de este proyecto hay un compromiso enorme con el bienestar animal y, sobre todo, con la dignificación de quienes durante tantos años han trabajado en este oficio tan representativo de nuestra ciudad.

Alcalde de Cartagena

¿Cuándo empezarán a circular los nuevos coches eléctricos?

Los nuevos coches eléctricos empezarán a circular el 18 de noviembre, pocos días después de su llegada, por las calles del Centro Histórico, donde se encuentran los principales puntos turísticos.

Y los antiguos cocheros, que durante años condujeron los carruajes tradicionales, serán vinculados a esta nueva etapa, tras recibir capacitaciones para operar los vehículos eléctricos, lo que permitirá garantizar su continuidad laboral dentro del sistema turístico.

