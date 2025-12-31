El Teatro Adolfo Mejía será el corazón musical del Festival de Cartagena

Con más de un siglo de historia y una acústica privilegiada, este espacio acogerá los conciertos nocturnos del festival, que este año celebra dos décadas de trayectoria. La programación incluye grandes obras del repertorio clásico, la participación de solistas internacionales y la presencia de la Orquesta de Cámara Franz Liszt, en una semana que promete experiencias musicales memorables para cartageneros y visitantes.

El Teatro Adolfo Mejía, escenario clave del Festival de Cartagena

Desde la primera edición del Cartagena Festival de Música, el Teatro Adolfo Mejía fue concebido como uno de los espacios centrales para los conciertos más importantes. Inaugurado en 1911 y conocido durante décadas como Teatro Heredia, este recinto es hoy un referente cultural y patrimonial de Cartagena.

Su arquitectura elegante, la riqueza de sus palcos en madera y su cuidada restauración lo convierten en uno de los lugares más visitados de la ciudad amurallada. A lo largo de 20 años de festival, el teatro ha sido testigo de presentaciones históricas de grandes solistas y orquestas internacionales, consolidándose como un punto de encuentro entre la música clásica y el público colombiano.

Concierto inaugural y orquesta invitada internacional

Como ya es tradición, el concierto inaugural del festival se realizará en el Teatro Adolfo Mejía el domingo 4 de enero. A partir de esa fecha y durante toda la semana, el escenario será la casa de la Orquesta de Cámara Franz Liszt, agrupación invitada de esta edición y dirigida por el reconocido músico húngaro István Várdai.

La velada inaugural, titulada ‘El alma y el cuerpo’, abrirá con dos obras fundamentales del repertorio clásico: la Sinfonía número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart y el Concierto para violín número 2 de Niccolò Paganini, marcando el tono artístico de una programación que recorrerá distintos períodos de la música universal.

Programación nocturna: un viaje por la música universal

Todas las jornadas nocturnas del festival están programadas para iniciar puntualmente a las 7:00 p. m. El martes 6, el público podrá disfrutar del Concierto para violonchelo no. 2 de Joseph Haydn y del Concierto para piano no. 23 de Mozart, obras representativas del clasicismo europeo.

El miércoles 7, Mozart volverá a ser protagonista con su Concierto para flauta y arpa, acompañado del poderoso espíritu de Beethoven en su Concierto para piano no. 3. El jueves 8 llegará una de las piezas más enigmáticas del repertorio romántico temprano: la Sinfonía ‘Inconclusa’ de Franz Schubert.

El viernes 9 estará dedicado al lirismo de Frédéric Chopin, con la interpretación de su Concierto para piano no. 2, y el sábado 10 cerrará el ciclo nocturno con la velada ‘La ópera italiana: pasiones y virtudes del cuerpo’, que reunirá fragmentos de obras de Rossini, Puccini y Donizetti.

Solistas de talla mundial en el Teatro Adolfo Mejía

Además de la Orquesta de Cámara Franz Liszt, el festival contará con la participación de destacados instrumentistas internacionales. Figuras como Simon Zhu en el violín, Xavier de Maistre en el arpa, Santiago Cañón-Valencia en el violonchelo y Gabriele Strata en el piano subirán al escenario del Teatro Adolfo Mejía, aportando diversidad y excelencia interpretativa a la programación.

Un teatro con historia y acústica única en Cartagena

El Teatro Adolfo Mejía fue construido utilizando parte de la estructura original de la Capilla de la Merced, lo que le otorga un valor histórico singular. Su acústica, considerada una de las mejores del país, y su atmósfera evocadora han hecho que este espacio trascienda el ámbito musical, apareciendo incluso en producciones cinematográficas como “El amor en los tiempos del cólera” (2007).

Para conocer la programación completa, horarios y detalles sobre los intérpretes del Cartagena Festival de Música, los interesados pueden consultar el sitio oficial del evento en www.cartagenafestival.com.