CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 1 de marzo de 2026

¡Usted pudo ser uno de los primeros ganadores del mes tras el sorteo del Super Astro Luna de este 1 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

marzo 01 de 2026
07:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El primer día de marzo llegó con expectativa para quienes siguen de cerca el Super Astro Luna, el sorteo nocturno que combina cifras y astrología en una sola jugada.

Este 1 de marzo de 2026, cientos de apostadores estuvieron atentos al anuncio oficial que define quiénes comienzan el mes con premio en mano.

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 22 de febrero de 2026
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 22 de febrero de 2026

A diferencia de otras jornadas, los domingos suelen tener un ambiente especial: más tiempo en casa, reuniones familiares y esa costumbre de revisar los resultados antes de cerrar la semana. En medio de esa rutina, la combinación ganadora ya quedó oficialmente confirmada.

¿Usted habrá estado del lado de la suerte en el último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 1 de marzo de 2026 en último sorteo

El sorteo de este 1 de marzo, como todos los domingos, fue a las 8:30 de la noche.

De esa manera, tan solo unos minutos después, la presentadora y el delegado de Coljuegos confirmaron que la combinación ganadora fue:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

El Super Astro Luna, la oportunidad de iniciar el mes con suerte

Este juego de azar se ha consolidado como uno de los juegos más consultados en Colombia gracias a su dinámica particular: no basta con acertar los números, sino que el signo del zodiaco es determinante para alcanzar el premio máximo.

Con el inicio de marzo, muchos jugadores suelen renovar estrategias: algunos eligen cifras relacionadas con fechas personales, otros prefieren repetir números que consideran “de buena energía” y no faltan quienes confían plenamente en su signo zodiacal.

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 21 de febrero de 2026
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 21 de febrero de 2026

Por lo tanto, esta jornada no solo cerró la semana, sino que abrió un nuevo mes cargado de expectativa.

Tenga presente que el próximo sorteo del Super Astro Luna será el lunes 2 de marzo de 2026, pero a las 10:50 de la noche.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Mejores CDT para invertir su dinero en el mes de marzo: tasas por encima del 11%

Finanzas personales

Este ha sido el impacto de los pagos digitales en la economía: cifras despiertan interés

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 28 de febrero de 2026: conoce el premio mayor

Otras Noticias

Antártida

El ARC Simón Bolívar culmina histórica travesía a la Antártida tras más de 90 días de transmisión ininterrumpida

La misión periodística, liderada por Noticias RCN, acompañó el desarrollo de la agenda científica en el marco del Programa Antártico Colombiano.

Argentina

Nahuel Gallo, gendarme argentino, fue excarcelado en Venezuela

Tras más de un año preso por el régimen, el gendarme fue liberad gracias a una acción humanitaria apoyada por la Asociación del Fútbol Argentino.

Cuidado personal

Tomar colágeno no desaparece las arrugas, según reciente investigación

La casa de los famosos

Inteligencia Artificial dio a conocer quién será el eliminado de este domingo en la Casa de los Famosos

Fútbol femenino

Colombia debutó con aplastante derrota en la SheBelieves Cup 2026 ante Canadá: mire los goles