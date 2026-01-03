Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 1 de marzo de 2026

El primer día de marzo llegó con expectativa para quienes siguen de cerca el Super Astro Luna, el sorteo nocturno que combina cifras y astrología en una sola jugada.

Este 1 de marzo de 2026, cientos de apostadores estuvieron atentos al anuncio oficial que define quiénes comienzan el mes con premio en mano.

A diferencia de otras jornadas, los domingos suelen tener un ambiente especial: más tiempo en casa, reuniones familiares y esa costumbre de revisar los resultados antes de cerrar la semana. En medio de esa rutina, la combinación ganadora ya quedó oficialmente confirmada.

¿Usted habrá estado del lado de la suerte en el último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 1 de marzo de 2026 en último sorteo

El sorteo de este 1 de marzo, como todos los domingos, fue a las 8:30 de la noche.

De esa manera, tan solo unos minutos después, la presentadora y el delegado de Coljuegos confirmaron que la combinación ganadora fue:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

El Super Astro Luna, la oportunidad de iniciar el mes con suerte

Este juego de azar se ha consolidado como uno de los juegos más consultados en Colombia gracias a su dinámica particular: no basta con acertar los números, sino que el signo del zodiaco es determinante para alcanzar el premio máximo.

Con el inicio de marzo, muchos jugadores suelen renovar estrategias: algunos eligen cifras relacionadas con fechas personales, otros prefieren repetir números que consideran “de buena energía” y no faltan quienes confían plenamente en su signo zodiacal.

Por lo tanto, esta jornada no solo cerró la semana, sino que abrió un nuevo mes cargado de expectativa.

Tenga presente que el próximo sorteo del Super Astro Luna será el lunes 2 de marzo de 2026, pero a las 10:50 de la noche.