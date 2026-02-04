CANAL RCN
Colombia

UNGRD despliega ayuda en seis regiones por emergencia invernal: ya van 256 eventos por lluvias

Un frente frío atípico en plena temporada seca intensificó las precipitaciones y obligó al Gobierno a activar operaciones de asistencia, rescate y entrega de miles de ayudas humanitarias en varios departamentos.

Director de la UNGRD dice que la entidad está cooptada por la corrupción desde que se creó
Foto: UNGRD.

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
11:47 a. m.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está en plena operación para atender las emergencias que se registran en distintas regiones del país, tras un inusual frente frío que incrementó las lluvias en medio de la temporada seca.

Según el director de la entidad, Carlos Carrillo, hasta el momento se han contabilizado 256 eventos asociados a precipitaciones, con miles de personas afectadas.

De acuerdo con el balance oficial, los departamentos con mayor número de damnificados son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño, zonas donde ya hay presencia permanente de equipos técnicos y misiones humanitarias. Carrillo explicó que la respuesta se está coordinando con el Ejército Nacional, la Policía, la Fuerza Aeroespacial, la Defensa Civil, los bomberos y la Cruz Roja Colombiana, para garantizar atención oportuna a las comunidades en riesgo.

Córdoba, el foco principal de la emergencia

Uno de los puntos más críticos es el departamento de Córdoba, donde la UNGRD mantiene despliegue continuo desde el inicio de la emergencia. En municipios como Tierralta, uno de los más afectados por las inundaciones, la entidad ha acompañado a las autoridades locales en la habilitación de alojamientos temporales y en la caracterización de las familias damnificadas.

Hasta ahora, la UNGRD ha entregado 7.400 kits de asistencia humanitaria de los 13.000 asignados para el departamento, y anunció que en las próximas horas enviará más ayudas. Además, se activaron operaciones de búsqueda y rescate con apoyo de la Policía y el Ejército en las zonas más afectadas por las crecientes.

La situación en Córdoba se da en medio de una emergencia mayor: 18 municipios están en alerta máxima por desbordamientos de ríos, y solo en Tierralta se reportan cerca de 5.000 familias damnificadas, entre zonas rurales y urbanas.

Pacífico, Antioquia, Magdalena y La Guajira, en prioridad

El director de la UNGRD también indicó que otras regiones están siendo priorizadas, entre ellas el Pacífico colombiano, donde personalmente lideró las acciones de respuesta. En esa zona se prevé la entrega de 5.000 kits de asistencia humanitaria, que se sumarán a las cerca de 26 toneladas de ayudas anunciadas por la Gobernación del Cauca.

En Antioquia, continúan las operaciones de búsqueda y rescate en Necoclí con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, y se asignó un puente militar para restablecer la conectividad entre ese departamento y Córdoba. Una medida similar se adoptó para Magdalena y La Guajira, donde se proyecta la instalación de otro puente, en coordinación con Invías, para recuperar la comunicación vial entre ambos territorios.

Actualmente, la UNGRD tiene equipos técnicos desplegados en La Guajira, el Urabá antioqueño, Magdalena, Córdoba, Cauca y Nariño, en medio de una emergencia que ya deja víctimas mortales en ciudades como Santa Marta y mantiene en alerta a zonas costeras como Cartagena, por el fuerte oleaje.

Las autoridades advierten que las lluvias continuarán en las próximas horas, por lo que se mantiene la vigilancia y el llamado a las comunidades a seguir las recomendaciones de los organismos de socorro mientras avanza la atención humanitaria en las regiones más golpeadas.

