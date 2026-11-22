Este domingo 22 de noviembre, se reportó un sismo de magnitud 3,7 en Colombia. Según los datos reportados por el Servicio Geológico Colombiano, se presentó en el departamento del Chocó a las 5:58 p.m.

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de El Litoral del San Juan (Docordó). La profundidad fue de 46 kilómetros y se habría sentido en varios municipios cercanos como Sipí (Chocó) a 44 km, Calima (Valle Del Cauca) a 46 km, Trujillo (Valle Del Cauca) a 47 km.

¿En dónde se sintió el sismo de este domingo 22 de noviembre?

De acuerdo con los reportes ciudadanos en redes sociales, el sismo de este domingo se habría sentido en ciudades cercanas como Pereira y Cali, dos capitales que todavía se recuperan del fuerte terremoto del pasado 10 de agosto.

Sin embargo, pese a que se sintió en diferentes regiones del país, las autoridades no reportaron daños estructurales ni personas afectadas por el sismo.

¿Se han reportado más temblores en Colombia?

A lo largo de la jornada, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado varios movimientos telúricos que no superan la magnitud de 3,0. En total son 14 sismos, siendo el de mayor magnitud el registrado en El Litoral del San Juan.

Otros sismos de magnitud considerable se presentaron en el departamento del Tolima. En Chaparral hubo uno de magnitud 2,8 a las 9:14 de la mañana, mientras que en San Antonio hubo otro de la misma intensidad al mediodía, ambos de profundidad superficial.