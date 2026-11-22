La violencia sexual contra menores en Bogotá ha alcanzado cifras alarmantes: cada 36 minutos se registra una notificación en el sistema de salud de la capital colombiana.

Alarmantes cifras de abuso a menores en Bogotá

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Durante el primer semestre de 2026, se reportaron más de 40 notificaciones diarias, lo que equivale a más de 22 casos sospechosos cada día, según datos de la Secretaría Distrital de Salud.

Así lo confirmó el concejal de Bogotá, Samir Bedoya, quien aseguró que “n Bogotá cada 36 minutos se registra una notificación de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente. Son más de 40 notificaciones diarias en el sistema de salud durante el primer semestre de 2026”.

Entre 2024 y marzo de 2026, la Secretaría Distrital de Salud recibió 19.103 reportes de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Estas cifras ponen en evidencia un problema persistente que afecta principalmente a las niñas y adolescentes mujeres, quienes representan aproximadamente tres de cada cuatro notificaciones registradas en el sistema.

Detrás de cada cifra hay víctimas y familias cuyas vidas quedan marcadas permanentemente por el abuso.

Los familiares de menores afectados señalan dos problemáticas recurrentes: los traumas psicológicos y sociales que sufren tanto los menores como sus familias, y la falta de respuestas concretas por parte del sistema de justicia, incluso cuando los casos ocurrieron hace varios años.

Ante esta situación, desde el Consejo de la ciudad se solicitan acciones urgentes para prevenir estos hechos y proteger a los menores.

Familias piden al distrito estrategias más efectivas

Las víctimas y sus familias piden al distrito celeridad en las investigaciones y el desarrollo de estrategias más efectivas.

“Mi hija todavía tiene ataques de pánico, llora, se orina, se cuestiona por qué le pasó, por qué se dejó hacer cosas”, aseguró la madre de una víctima.

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El panorama actual preocupa por la frecuencia de los reportes y pone el foco en las medidas de protección que se están implementando para salvaguardar a la población infantil y adolescente.

Los datos muestran que, aunque estos casos ocurrieron en circunstancias diferentes, hay un punto en común: las familias siguen esperando justicia.