La proximidad del Black Friday no solo moviliza a empresas y consumidores. También activa un mercado clandestino en el que ciberdelincuentes comercializan credenciales robadas, accesos a sistemas corporativos y herramientas maliciosas para facilitar nuevas operaciones criminales, según expertos en ciberseguridad.

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Del acceso inicial a la reventa en apenas segundos

Un informe de Google Cloud y Mandiant reveló que el tiempo mediano entre la obtención de acceso inicial a una organización y la transferencia de ese acceso a un segundo grupo de amenazas se redujo drásticamente en los últimos años. Mientras en 2022 este proceso tardaba más de ocho horas, en 2025 pasó a realizarse en apenas 22 segundos.

El hallazgo evidencia una mayor coordinación entre actores criminales y reduce significativamente la capacidad de las organizaciones para detectar y contener una intrusión antes de que escale.

De acuerdo con Samuel Toro, Head of Sales para la región norte de Latinoamérica en TrendAI™, las temporadas comerciales de alta actividad representan una oportunidad para ampliar la conversación sobre ciberseguridad empresarial.

El directivo señaló que resulta fundamental comprender el valor económico que tienen para los delincuentes tanto la información corporativa como los accesos que logran obtener.

Credenciales robadas, un negocio que alimenta nuevos ataques

Los especialistas advierten que las credenciales comprometidas, los tokens de autenticación y otros puntos de acceso a redes corporativas se han convertido en activos valiosos dentro del ecosistema criminal.

En muchos casos, quienes consiguen el acceso inicial no son los mismos que ejecutan el ataque final, sino que venden esa información a otros grupos que posteriormente despliegan ransomware, extraen datos sensibles o realizan fraudes financieros.

Esta tendencia también fue documentada por el Microsoft Digital Defense Report 2025, que describe cómo intermediarios especializados comercializan credenciales y accesos corporativos para facilitar operaciones posteriores.

El informe destaca además que la recopilación de datos estuvo presente en casi el 80 % de las investigaciones de respuesta a incidentes realizadas por Microsoft.

Según TrendAI™, el riesgo para las organizaciones no termina cuando se detecta un acceso no autorizado. Los delincuentes pueden reutilizar credenciales, expandirse hacia otros sistemas y aprovechar información sensible para profundizar sus ataques.

Por ello, la compañía recomienda adoptar una estrategia de ciberseguridad proactiva enfocada en identificar exposiciones, detectar comportamientos sospechosos y reducir las oportunidades que permiten que una intrusión escale a una operación de mayor impacto.

En este contexto, expertos advierten que, mientras las empresas concentran sus esfuerzos en maximizar los resultados del Black Friday, los ciberdelincuentes pueden estar buscando un objetivo diferente: obtener una puerta de entrada que les permita monetizar el acceso corporativo mucho después de que termine la jornada comercial.