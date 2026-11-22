El Ministerio de Transporte modificó los plazos para realizar la primera revisión técnico-mecánica de los carros particulares en Colombia.

La decisión establece dos fechas de referencia para determinar cuándo deben cumplir este requisito los propietarios de vehículos: quienes matricularon su automóvil antes del 19 de mayo de 2023 deberán hacerlo a partir del sexto año, mientras que los registrados desde ese día tendrán que realizar la inspección al cumplir cinco años.

La instrucción quedó establecida en la Circular Externa 20264000000427 del 18 de noviembre de 2026 y responde a una decisión cautelar del Consejo de Estado. Con esta disposición, la cartera de Transporte busca que los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y la concesión del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) apliquen correctamente los plazos correspondientes a cada vehículo.

El cambio es importante para los conductores que estaban próximos a cumplir cinco años desde la matrícula de su automóvil, pues no todos tendrán que realizar la primera inspección en ese momento. La fecha de registro inicial será determinante para establecer si deben esperar hasta el sexto año o si se mantiene la exigencia desde el quinto.

¿Desde cuándo se debe hacer la primera revisión técnico-mecánica de un carro particular?

De acuerdo con la nueva circular del Ministerio de Transporte, los plazos quedan establecidos de la siguiente manera:

Carros matriculados antes del 19 de mayo de 2023: primera revisión técnico-mecánica a partir del sexto año contado desde la fecha de matrícula.

Carros matriculados desde el 19 de mayo de 2023: primera revisión técnico-mecánica a partir del quinto año contado desde la fecha de matrícula.

Para entender cómo funciona la modificación, un automóvil registrado el 10 de mayo de 2023 deberá realizar su primera revisión cuando complete seis años, es decir, en mayo de 2029. En cambio, un vehículo matriculado el 20 de mayo de 2023 tendrá que cumplir el requisito al completar cinco años, en mayo de 2028.

El punto de corte también incluye a los automotores registrados exactamente el 19 de mayo de 2023, que se encuentran dentro del grupo al que se le exige la primera inspección a partir del quinto año. Por esta razón, los propietarios deben consultar la fecha exacta de matrícula que aparece en su licencia de tránsito o en la información registrada en el RUNT.

¿Por qué cambió el plazo de la revisión técnico-mecánica en Colombia?

La modificación responde a un auto del Consejo de Estado del 3 de junio de 2025, emitido dentro de un proceso de nulidad contra la Circular Externa 20234000000637 de 2023.

Ese documento del Ministerio de Transporte había extendido la aplicación del plazo de cinco años, establecido mediante el artículo 179 de la Ley 2294 de 2023, a los vehículos que habían sido matriculados antes de la entrada en vigencia de esa disposición.

Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de esa circular. En su análisis inicial, el alto tribunal consideró que la interpretación del Ministerio daba un alcance retroactivo a la modificación legal sin que existiera una habilitación expresa para hacerlo.

Como consecuencia, los carros particulares matriculados antes del 19 de mayo de 2023 vuelven a regirse por el artículo 52 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Decreto Ley 019 de 2012, que establece la primera revisión técnico-mecánica a partir del sexto año desde la matrícula.

El Ministerio precisó que las nuevas instrucciones se mantendrán mientras subsista la medida cautelar del Consejo de Estado. La entidad también señaló que informará sobre cualquier decisión judicial o administrativa que modifique nuevamente las condiciones de aplicación.

La circular también ordena a la concesión del RUNT y a los Centros de Diagnóstico Automotor ajustar sus sistemas de validación y la información que suministran a los usuarios. El objetivo es impedir que se exija el certificado de revisión técnico-mecánica antes del plazo que corresponde a cada automóvil, incluso durante procedimientos de registro como el traspaso de propiedad.

Además, la concesión encargada del RUNT deberá informar a la Dirección de Transporte y Tránsito, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación, cuáles fueron los ajustes realizados y desde qué fecha comenzaron a funcionar.

La modificación no incluye motocicletas, vehículos similares ni automotores de servicio público. Para estos casos continúan vigentes las disposiciones contempladas en el artículo 52 del Código Nacional de Tránsito.