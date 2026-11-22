Luis Díaz entregó novedades sobre su recuperación y su posible regreso a la competencia con el Bayern Múnich. El extremo colombiano aseguró que se encuentra bien físicamente y que está disponible para volver a jugar, aunque no confirmó si tendrá minutos en el próximo compromiso del equipo alemán por la Champions League.

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El futbolista habló este domingo 22 de noviembre de 2026 durante un encuentro con aficionados del Bayern. Sus declaraciones generaron expectativa entre los seguidores del club y de la Selección Colombia, pues el atacante llevaba varias semanas alejado de las canchas por una lesión muscular.

Me siento muy bien ahora mismo, creo que estaremos de vuelta próximamente... Quiero jugar ya, estoy ansioso por jugar.

¿Cuándo regresará Luis Díaz a jugar con el Bayern Múnich?

El colombiano no confirmó su presencia en el partido contra Lille, programado para el miércoles 25 de noviembre por la Champions League. Al hablar sobre esta posibilidad, dejó abierta la fecha de su regreso: "Estaré de vuelta próximamente, no sé si este partido que viene".

A pesar de esa incertidumbre, el extremo manifestó que ya está disponible para el equipo alemán. "Estoy muy feliz de estar disponible para el equipo", agregó.

El siguiente compromiso del Bayern después de su visita a Lille será frente al Hamburgo, el sábado 28 de noviembre, por la Bundesliga. Por ahora, no existe una confirmación definitiva sobre cuál de estos dos partidos marcará el regreso de Díaz a la competencia oficial.

¿Qué lesión sufrió Luis Díaz y cuánto tiempo estuvo fuera?

Luis Díaz sufrió una rotura de fibras en el isquiotibial del muslo izquierdo durante el partido contra Arsenal, disputado el 21 de octubre por la Champions League. Esta molestia muscular lo obligó a detener su actividad competitiva durante aproximadamente un mes.

La lesión también le impidió participar en los compromisos amistosos de noviembre con la Selección Colombia. Su recuperación fue seguida de cerca por el cuerpo técnico del Bayern, que esperaba contar nuevamente con el atacante antes de finalizar noviembre.

El entrenador Vincent Kompany había anticipado el 19 de noviembre que el colombiano podría volver a disputar minutos durante los siguientes siete días. Las declaraciones de Díaz este domingo representan una señal positiva sobre su evolución, aunque su participación ante Lille dependerá de la decisión del cuerpo técnico y de su condición física.