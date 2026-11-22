Un estudio de la Universidad Nacional, que sometió a análisis datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, la Policía Nacional y la prensa local encontró que, entre 2014 y 2015, se registró, en promedio, un muerto cada tres días por linchamiento en los llamados casos de justicia por mano propia, en Bogotá.

El panorama, desde entonces, no parece haber mejorado. Según la ‘Encuesta de Percepción Ciudadana’ 2026, de Bogotá Cómo Vamos, 43% de los habitantes de la ciudad están de acuerdo en que los integrantes de la comunidad golpeen al responsable de un atraco, cuando las autoridades no lo castigan.

El 18% no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 39% dijo estar en desacuerdo; lo que quiere decir que el número de personas que están de acuerdo con la llamada justicia por mano propia aumentó desde 2019, cuando el indicador rondaba el 41%, y las personas en desacuerdo se encontraban en 35%.

Menos de la mitad de las personas denuncian los delitos de los que son víctimas en Bogotá:

Según la encuesta, con un nivel de confiabilidad del 95%, solo el 46% de los habitantes de Bogotá denuncian los delitos de los que son víctimas en la ciudad.

A la pregunta “¿Por qué no denunció el delito?”, el 34% dijo que “no cree que la denuncia vaya a generar una solución”; el 20%, que “ha denunciado antes y no ha pasado nada”, y el 16%, que “el proceso es complicado”.

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56% de las personas en Bogotá dicen sentirse insatisfechas con el sistema de justicia:

Asimismo, la encuesta reveló que el 56% de los habitantes de la ciudad se sienten insatisfechos con el sistema de justicia; 19%, satisfechos, y el 25% restante no se siente satisfecho o insatisfecho.

Por género, el 59,7% de los hombres y el 50,8% de las mujeres se sienten insatisfechos y, por edades, los más insatisfechos son los ciudadanos entre los 46 y los 55 años, con un 69,2%, seguidos de los habitantes entre los 36 y 45 años (54,6%) y los habitantes entre los 26 y 35 años (54,1%).

De hecho, el 42% de los ciudadanos dijo que no accede al sistema de justicia porque no confía en las entidades; el 31%, porque se demora mucho en resolver los casos, y el 12%, porque tiene muchos trámites.