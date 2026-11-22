El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitó formalmente a la red social X la suspensión de la cuenta de Gustavo Petro, al considerar que una de sus recientes publicaciones podría constituir una incitación a la violencia y generar riesgos para la estabilidad institucional del país.

Mintic pidió suspender la cuenta de X de Gustavo Petro

La petición fue enviada este domingo 22 de noviembre al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la plataforma. El reclamo está relacionado con un mensaje publicado por el expresidente el pasado 21 de noviembre, a las 10:27 de la mañana, en el que escribió: "Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya".

La publicación estaba acompañada de un video de un minuto y 48 segundos, editado y difundido originalmente por la cuenta Alejo Toro, que contiene apartes de una intervención de Gustavo Petro durante un evento realizado en Cali el 19 de noviembre.

En ese discurso, el mandatario afirmó que era necesario “actuar en las calles y de inmediato” y planteó que, si millones de personas salían a movilizarse, correspondía al pueblo restaurar lo que denominó la democracia real.

Para el Ministerio, estas declaraciones y el mensaje difundido en la red social podrían representar un llamado a intensificar la presión colectiva y promover acciones que afectarían el funcionamiento de las instituciones del Estado.

MinTIC argumenta posible incumplimiento de las reglas de X

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En su comunicación, la cartera de las TIC señaló que la red social cuenta con políticas específicas frente a la incitación a la violencia y la difusión de contenido violento. Por esa razón, pidió que se evalúe la publicación y se tenga en cuenta el alcance de la cuenta del mandatario, su número de seguidores y su inclusión en la lista OFAC.

El Ministerio también advirtió que, a su juicio, las plataformas digitales no pueden convertirse en herramientas para promover acciones que amenacen la estabilidad democrática y las instituciones colombianas.

Como antecedente, el documento menciona una decisión del Consejo de Estado del pasado 30 de octubre de 2026, en la que se ordenó retirar publicaciones de la cuenta de Petro relacionadas con señalamientos sobre un presunto fraude electoral y posibles conductas punibles atribuidas al registrador nacional del Estado Civil.