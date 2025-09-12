Granada explotó dentro de un carro y mató a dos personas en pleno control policial en Copacabana

Una fuerte explosión se registró en las últimas horas en la Autopista Medellín–Bogotá, a pocos metros del peaje de Copacabana.

RELACIONADO VIDEO grabó el momento exacto en el que una gigantesca piedra aplasta una moto en Antioquia

Los hechos ocurrieron sobre las 6:00 de la tarde, cuando unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional adelantaban una diligencia de verificación sobre un vehículo que se movilizaba por el corredor vial.

En su interior viajaban dos personas que, según las primeras indagaciones, manipulaban una granada que detonó de manera accidental, acabando con sus vidas de manera casi inmediata y dejando a los dos uniformados heridos.

RELACIONADO Distrito entregó detalles inéditos de los ataques con granadas ocurridos en San Bernardo

Dos civiles muertos y dos policías heridos tras explosión de granada

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que la explosión se produjo dentro del vehículo y que ambos ocupantes fallecieron en el sitio.

Tras la detonación, dos policías que se encontraban cerca del lugar también resultaron heridos por esquirlas, aunque sus lesiones no comprometen su vida. Los uniformados fueron trasladados inmediatamente a un centro asistencial cercano.

Ambos fallecieron. Dos policías resultaron heridos y están fuera de peligro.

RELACIONADO Un policía herido en Cauca tras nuevo ataque con drones y granadas artesanales

La granada, armas y municiones eran trasladadas a Bogotá

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, entregó detalles del procedimiento. De acuerdo con su reporte, al momento de la inspección los dos ocupantes estaban manipulando el artefacto explosivo, que estalló de forma inesperada. Uno de los hombres, aún con vida tras la explosión, alcanzó a decirle a los policías que la granada, las armas y las municiones que transportaban serían llevadas a Bogotá.

Durante la inspección preliminar del vehículo, los técnicos antiexplosivos encontraron en la maleta dos fusiles, proveedores y una cantidad considerable de munición.

“Hasta el momento, no se ha establecido una conexión directa con algún grupo armado o estructura criminal, por lo que el origen del cargamento y su destino final serán materia de investigación por parte de la Fiscalía”, dijo el comandante Castaño.

Las autoridades mantuvieron cerrada parcialmente la vía mientras se realizaban las labores de verificación del automotor, el retiro de los cuerpos y la búsqueda de posibles artefactos adicionales.