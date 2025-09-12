Así fue la posesión de José Lizcano Caro como nuevo rector de la Universidad Distrital

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas inició una nueva etapa administrativa con la posesión del profesor José Lizcano Caro como rector para el periodo 2025-2029.

El acto se realizó tras una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, donde quedó en firme la decisión que venía precedida de un riguroso proceso académico y administrativo adelantado durante varios meses.

Con su llegada al cargo, la institución capitalina busca fortalecer la estabilidad interna y avanzar en los compromisos pendientes que requieren dirección inmediata.

¿Cómo se consolidó la elección del rector José Lizcano?

El nombramiento del nuevo directivo se formalizó luego de que el Consejo Superior expidiera la Resolución 021 del 24 de noviembre, documento que selló el trámite iniciado bajo el Estatuto General vigente y las reglamentaciones rectorales aprobadas este año.

Lizcano alcanzó el puntaje más alto entre los 13 aspirantes inscritos en agosto, superando todas las etapas: revisión de hoja de vida, consulta con la comunidad universitaria y entrevista final ante los consejeros.

Este resultado permitió que el docente, con amplia trayectoria en la institución, se consolidara como la opción con mayor respaldo académico y administrativo.

Su elección, además, despejó la incertidumbre generada por el retraso en la designación definitiva, que mantenía represados procesos como grados, resoluciones internas y procedimientos administrativos esenciales.

¿Qué anunció José Lizcano en su primer mensaje como rector?

Durante su intervención posterior a la posesión, Lizcano señaló que dedicará los primeros días de su gestión a conformar los equipos responsables de impulsar las reformas institucionales programadas.

También confirmó que convocará una asamblea cuatriestamentaria, un espacio de diálogo donde estudiantes, profesores, egresados y funcionarios podrán revisar la situación actual de la universidad y definir acciones inmediatas y de largo plazo, incluida la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030.

El nuevo rector enfatizó que uno de sus objetivos será reactivar los trámites represados, garantizar continuidad administrativa y fortalecer la vida cultural universitaria mediante el programa “Transformando y Creciendo Juntos”.

Lizcano, ingeniero catastral y geodesta graduado de la misma institución, cuenta con posgrados en la Universidad de los Andes, la Javeriana y un doctorado en Ingeniería con mención Magna Cum Laude, además de 38 años de experiencia en docencia, investigación y gestión pública.

Con su posesión, la Universidad Distrital abre un capítulo marcado por la expectativa y la necesidad de consolidar una administración estable y participativa.