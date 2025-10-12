Liberan al hombre de 82 años que había sido secuestrado hace meses en Sardinata

En las últimas horas, fue liberado Belisario Peñaranda, adulto mayor que había sido secuestrado hace algunos meses en San Roque, zona rural de Sardinata (Norte de Santander).

El 5 de octubre se dejó de tener información sobre el paradero de este hombre de 82 años. Sujetos armados lo secuestraron en la vereda La Esmeralda.

Las enfermedades que padece Peñaranda

Con el paso de los días, creció la incertidumbre. Por su edad y condición de salud, la familia estaba preocupada por su bienestar. Este hombre padece enfermedades del corazón, próstata y tensión arterial.

Tras haber completado 43 días secuestrado, el grupo armado divulgó un video como prueba de supervivencia. Peñaranda aparecía sentado en una silla blanca, rodeado por personas armadas y con una apariencia preocupante.

El clamor de Peñaranda: “No les va a gustar que muera aquí”

“Estoy en una situación muy grave. Si no actúan y arreglan, yo me muero aquí. A ustedes creo que no les va a gustar que yo muera aquí. Pónganse las pilas y ayúdenme a salir de este atolladero”, fue su mensaje a la familia, clamando para que intercediera con el pago de las exigencias económicas.

Su esposa, Otilia Peñaloza, había exigido su liberación: “Que tengan caridad con mi esposo. Él no tiene la culpa. Ayúdenmelo a buscar (…) Tengan caridad, por favor. Él no puede estar sin medicamentos, él no tiene culpa de nada”.

Peñaranda ya se reencontró con sus familiares y amigos después de 65 días. Además, fue llevado al hospital de Ocaña para una evaluación de su salud. No se sabe si se pagó por la liberación.

También se investiga qué grupo armado estuvo detrás. Es importante mencionar que Sardinata queda en la región del Catatumbo, la cual ha estado azotada desde hace casi un año por la disputa entre el Frente 33 las disidencias de las Farc y el ELN.