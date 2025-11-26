CANAL RCN
Atento: ¡tembló ampliamente en Colombia hoy 26 de noviembre de 2025!

¿En dónde fue el epicentro de este movimiento telúrico? El Servicio Geológico Colombiano ya lo precisó.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
12:46 p. m.
Este 26 de noviembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano detectó un temblor que se sintió ampliamente.

Además, la entidad también ha reportado al menos seis movimientos telúricos más. ¿En dónde han sido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 26 de noviembre de 2025

  • 9:35 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 11 de Uramita (Antioquia) y a 34 de Cañasgordas (Antioquia).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 26 de noviembre de 2025

  • 1:06 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 2:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 19 de Villanueva (Santander).

  • 2:41 a.m.

Epicentro: San Pedro, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 109 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de San Pedro (Valle del Cauca), a 8 de Tuluá (Valle del Cauca) y a 17 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 3:59 a.m.

Epicentro: Puente Nacional, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 115 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Puente Nacional (Santander), a 6 de Guavatá (Santander) y a 11 de Jesús María (Santander).

  • 5:45 a.m.

Epicentro: Río Iró, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 88 kilómetros.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Río Iró (Santa Rita) (Chocó), a 28 de Tadó (Chocó) y a 33 de Bagadó (Chocó).

  • 6:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

 

