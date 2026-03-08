CANAL RCN
Colombia

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 8 de marzo de 2026! Esto se reportó

De acuerdo con el Serrvicio Geológico Colombiano, los movimientos telúricos se han sentido en varios municipios. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
06:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante este domingo 8 de marzo de 2026, se han presentado al menos 11 temblores que se han sentido en Colombia.

El primero, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se registró a la 1:34 de la mañana, mientras que el más reciente fue a las 6:02 de la tarde.

¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 8 de marzo de 2026

  • 6:23 p.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 117 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Sabana de Torres (Santander), a 23 de La Esperanza (Norte de Santander) y a 32 de San Alberto (Cesar).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 8 de marzo de 2026

  • 1:34 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 3:17 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 82k kilómetros.

  • 4:23 a.m.

Epicentro: Pauna, Boyacá.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 102 kilómetros.

Municipio cercanos: a 4 kilómetros de Pauna (Boyacá), a 9 de Briceño (Boyacá) y a 12 de Buenavista (Boyacá).

  • 4:42 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 47 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), a 62 de Nuquí (Chocó) y a 107 de Medio Atrato (Beté) (Chocó).

  • 7:34 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 100 kilómetros.

  • 9:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 12:30 p.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 10 de Frontino (Antioquia) y a 21 de Cañasgordas (Antioquia).

  • 1:02 p.m.

Epicentro: La Belleza, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 102 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de La Belleza (Santander), a 13 de Florián (Santander) y a 21 de Sucre (Santander).

  • 5:29 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 6:02 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Descubren a cuatro personas reportadas como desaparecidas en Medellín: aparecieron en las urnas para votar

Artistas

Karen Sevillano, exparticipante de La Casa de los Famosos, se encuentra de luto: este fue su mensaje de último adiós

Paloma Valencia

Paloma Valencia ganó la Gran Consulta por Colombia y se medirá en primera vuelta

Otras Noticias

Nicolás Maduro

La carta de Nicolás Maduro desde prisión que fue publicada por su hijo

Hijo de Nicolás Maduro publicó supuesta carta escrita por el venezolano desde prisión. ¿Qué dijo?

Finanzas personales

Este es el tiempo puede estar una casa a nombre de una persona que falleció: tome nota

Conozca lo que estipula la ley en estos casos.

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez le dejó un emotivo regalo a Hugo Rodallega antes de morir: esto se reveló

Egan Bernal

Preocupación por Egan Bernal: Ineos lo baja de otra carrera y crecen las dudas

Cuidado personal

Los vínculos sociales negativos podrían acelerar el envejecimiento, según investigación