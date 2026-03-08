¡Tembló masivamente en Colombia hoy 8 de marzo de 2026! Esto se reportó
De acuerdo con el Serrvicio Geológico Colombiano, los movimientos telúricos se han sentido en varios municipios. Estos son los detalles.
06:46 p. m.
Durante este domingo 8 de marzo de 2026, se han presentado al menos 11 temblores que se han sentido en Colombia.
El primero, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se registró a la 1:34 de la mañana, mientras que el más reciente fue a las 6:02 de la tarde.
¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 8 de marzo de 2026
- 6:23 p.m.
Epicentro: Rionegro, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 117 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Sabana de Torres (Santander), a 23 de La Esperanza (Norte de Santander) y a 32 de San Alberto (Cesar).
Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 8 de marzo de 2026
- 1:34 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 3:17 a.m.
Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 82k kilómetros.
- 4:23 a.m.
Epicentro: Pauna, Boyacá.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 102 kilómetros.
Municipio cercanos: a 4 kilómetros de Pauna (Boyacá), a 9 de Briceño (Boyacá) y a 12 de Buenavista (Boyacá).
- 4:42 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 47 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), a 62 de Nuquí (Chocó) y a 107 de Medio Atrato (Beté) (Chocó).
- 7:34 a.m.
Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 100 kilómetros.
- 9:41 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).
- 12:30 p.m.
Epicentro: Frontino, Antioquia.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 10 de Frontino (Antioquia) y a 21 de Cañasgordas (Antioquia).
- 1:02 p.m.
Epicentro: La Belleza, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 102 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de La Belleza (Santander), a 13 de Florián (Santander) y a 21 de Sucre (Santander).
- 5:29 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 6:02 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).