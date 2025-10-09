CANAL RCN
Atento: volvió a reportarse un temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 10 de septiembre de 2025

¿En dónde fue el epicentro del temblor que se sintió ampliamente en Colombia este 10 de septiembre? Esto informó el Servicio Geológico.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
03:23 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano, como todos los días, ha estado pendiente de los temblores que se presentan en el país y reportó uno que se sintió ampliamente en varios municipios.

Además, aclaró que a lo largo del día se han presentado al menos otros nueve movimientos telúricos. ¿En dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esto se sabe del temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 10 de septiembre de 2025

  • 8:59 a.m.

Epicentro: Fosca, Cundinamarca.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Quetame (Cundinamarca), a 7 de Fosca (Cundinamarca) y a 14 de Fómeque (Cundinamarca).

Atención: estos han sido los otros temblores en Colombia hoy 10 de septiembre de 2025

  • 12:06 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 18 de Frontino (Antioquia) y a 30 de Cañasgordas (Antioquia).

  • 12:21 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Medina (Cundinamarca), a 12 de Paratebueno (Cundinamarca) y a 37 de Restrepo (Meta).

  • 1:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 2:45 a.m.

Epicentro: Algeciras, Huila.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Algeciras (Huila), a 20 de Campoalegre (Huila) y a 30 de Rivera (Huila).

3:11 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).

  • 3:21 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 16 de Dabeiba (Antioquia) y a 31 de Cañasgordas (Antioquia).

  • 7:27 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

  • 11:32 a.m.

Epicentro: Génova, Quindío.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

  • 12:57 p.m.

Epicentro: Labranzagrande, Boyacá.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 293 kilómetros.

 

