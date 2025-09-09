Atención: ¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 9 de septiembre de 2025! Estos son los detalles

Durante este 9 de septiembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de cinco temblores en el país.

Estos se han presentado desde las horas de la madrugada y, de acuerdo con los datos analizados, uno de ellos se sintió ampliamente en varios municipios de Colombia.

¿En dónde fue el epicentro de ese temblor que se sintió ampliamente? ¿Cuáles han sido las magnitudes de los otros sismos de este 9 de septiembre de 2025? Descubra aquí en Noticias RCN los detalles completos.

Así fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 9 de septiembre de 2025

1:14 p.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 17 de Medina (Cundinamarca) y a 36 de Restrepo (Meta).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los detalles de los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 9 de septiembre de 2025

12:15 a.m.

Epicentro: Girón, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Betulia (Santander), a 14 de Zapatoca (Santander) y a 18 de Los Santos (Santander).

12:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

1:10 a.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 77 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 9 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 15 de Toro (Valle del Cauca).

3:37 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Los Santos (Santander) y a 15 de Jordán (Santander).

6:54 a.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de El Playón (Santander), a 21 de Rionegro (Santander) y a 26 de Matanza (Santander).

7:18 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

2:31 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 18 de Dabeiba (Antioquia) y a 32 de Cañasgordas (Antioquia).