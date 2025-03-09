CANAL RCN
Colombia

¡Tembló al menos 7 veces en Colombia hoy 3 de septiembre de 2025! ¿Hubo alguno en su zona?

El Servicio Geológico Colombiano especificó los municipios en los que se han sentido los temblores de este 3 de septiembre. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
11:43 a. m.
Este 3 de septiembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano volvió a monitorear los temblores que se presentan en el país y ha alertado más de cinco.

Con corte hasta las 11:40 de la mañana, se han presentado temblores en Santander, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Meta.

Además, las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y los 3.3. ¿En dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos del reporte aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que tuvo una magnitud de más de 3.0 en Colombia hoy 3 de septiembre de 2025

  • 12:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 3 de septiembre de 2025

  • 2:26 a.m.

Epicentro: Cartago, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Alcalá (Valle del Cauca), a 12 de Quimbaya (Quindío) y a 14 de Cartago (Valle del Cauca).

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

  • 5:40 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 36 kilómetros de Juradó (Chocó), a 52 de Carmen del Darién (Chocó) y a 69 de Murindó (Antioquia).

  • 6:46 a.m.

Epicentro: La Unión, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 126 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de La Unión (Valle del Cauca), a 9 de La Victoria (Valle del Cauca) y a 11 de Versalles (Valle del Cauca).

  • 7:53 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 9:34 a.m.

Epicentro: Supia, Caldas.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 80 kilómetros.

  • 9:52 a.m.

Epicentro: Acacias, Meta.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Guayabetal (Cundinamarca), a 14 de Acacias (Meta) y a 26 de Guamal (Meta).

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

 

