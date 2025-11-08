¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 11 de agosto de 2025! Descubra en qué zonas se sintió

El Servicio Geológico Colombiano confirmó en su página web oficial que este 11 de agosto de 2025, sobre las 6:25 de la tarde, se presentó un temblor que se sintió ampliamente en varios municipios.

Además, la entidad también reveló que a lo largo del día se han presentado al menos 12 movimientos telúricos más. ¿En dónde han sido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 11 de agosto de 2025

6:25 p.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Jordán (Santander).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia hoy 11 de agosto de 2025?

4:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Betulia (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

6:15 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 127 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Betulia (Santander) y a 17 de Galán (Santander).

7:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

8:15 a.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 28 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 38 de Bojayá (Bellavista) (Chocó).

10:36 a.m.

Epicentro: El Litoral de San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 97 kilómetros.

12:40 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

1:22 p.m.

Epicentro: Villanueva, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Villanueva (Santander), a 9 de Barichara (Santander) y a 11 de San Gil (Santander).

2:22 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

3:19 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Cepitá (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

4:53 p.m.

Epicentro: El Litoral de San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 95 kilómetros.

5:53 p.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 48 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 89 de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó) y a 119 de Medio Baudó (Boca de Pepe) (Chocó).