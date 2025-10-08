CANAL RCN
Colombia Video

Fuerte temblor de 4,9 se sintió en varias partes de Colombia: este fue el epicentro

El Servicio Geológico Colombiano reportó la emergencia este domingo en horas de la noche.

Noticias RCN

agosto 10 de 2025
09:30 p. m.
En la noche de este domingo, 10 de agosto, un sismo de magnitud 4,9 en la escala de Richter sacudió a una amplia zona de Colombia, generando alarma y preocupación entre los habitantes del Eje Cafetero y Cali.

El movimiento telúrico, que se sintió con especial intensidad, despertó a muchos de su descanso dominical y provocó evacuaciones preventivas en varios edificios.

Atención: fuerte temblor se sintió en Colombia en la madrugada de este 8 de agosto de 2025
El sismo, que tuvo una profundidad de 131 kilómetros, fue percibido en varias zonas del país, incluyendo el Eje Cafetero, Cali y el suroccidente de Colombia. El epicentro se localizó a 2 kilómetros del municipio de El Dovio, según los datos proporcionados por el SGC.

Varios temblores se reportaron este domingo 10 de agosto

Este no fue el único movimiento telúrico reportado por la entidad ese día. Horas antes, a la 1:55 p. m., se había registrado otro sismo de magnitud 3.9 en el departamento del Meta. El epicentro de este sismo se localizó en el municipio de Uribe.

Horas más tarde, la entidad reportó un movimiento telúrico de menor intensidad Sobre las 6 de la tarde, la entidad reportó un temblor de 2,7 de magnitud.

La actividad sísmica en el país es constante debido a su ubicación geográfica en la zona del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Recomendaciones por temblores

las autoridades y expertos en sismología enfatizan la importancia de la prevención y la preparación. Es fundamental que la población conozca las medidas de seguridad para actuar correctamente durante y después de un temblor, tales como buscar refugio en zonas seguras, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y mantener la calma.

La información sobre estos eventos es dinámica y está sujeta a actualizaciones por parte del SGC, por lo que es recomendable seguir sus canales oficiales para obtener los datos más precisos.

Las constantes investigaciones y el monitoreo de la actividad sísmica en Colombia son cruciales para entender mejor la geología del país y para implementar estrategias de mitigación de riesgos que protejan a la población.

