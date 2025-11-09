¡Más de 15 temblores han 'sacudido' a Colombia hoy 11 de septiembre de 2025! Este es el reporte

Este 11 de septiembre de 2025, con corte hasta las 7:20 de la noche, se han presentado más de 15 temblores en el país.

El Servicio Geológico Colombiano ha analizado cada uno de los sismos y no solo ha detallado los epicentros, sino que también ha informado los municipios en los que se han sentido estos movimientos telúricos.

¿Será que su zona está dentro del reporte? Descubra los detalles completos en Noticias RCN.

¡Hubo un temblor de 3.7 de magnitud en Colombia hoy 11 de septiembre de 2025!

En la tarde de este 11 de septiembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano identificó un temblor de 3.7 en Los Santos, Santander.

Los datos a tener en cuenta son:

4:46 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.7.

Profundidad: 150 kilómetros.

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

Estos son los otros temblores reportados en Colombia hoy 11 de septiembre de 2025

2:00 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander), a 16 de Los Santos (Santander).

2:49 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 91 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 109 de Nuquí (Chocó) y a 131 de Alto Baudó (Pie de Pató) (Chocó).

4:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

5:24 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Jordán (Santander).

7:03 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Cepitá (Santander).

7:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 155 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 14 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).

9:09 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 13 de Jordán (Santander).

9:30 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

9:32 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Villanueva (Santander) y a 14 de Los Santos (Santander).

10:47 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 12 de Medina (Cundinamarca) y a 34 de Cumaral (Meta).

11:06 a.m.

Epicentro: San Vicente del Chucurí, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 126 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de San Vicente de Chucurí (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 20 de El Carmen (Santander).

1:30 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

1:43 p.m.

Epicentro: Urrao, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 41 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 42 de Abriaquí (Antioquia) y a 48 de Uramita (Antioquia).

1:49 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

2:11 p.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 140 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), a 149 de Nuquí (Chocó) y a 170 de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó).

6:33 p.m.

Epicentro: Tierralta, Córdoba.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 42 kilómetros de Mutatá (Antioquia), a 53 de Chigorodó (Antioquia) y a 60 de Apartadó (Antioquia).