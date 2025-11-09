CANAL RCN
Colombia Video

¡Más de 15 temblores han 'sacudido' a Colombia hoy 11 de septiembre de 2025! Este es el reporte

¿Se reportó alguno en su zona de residencia? Descubra qué fue lo que detalló el Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
07:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 11 de septiembre de 2025, con corte hasta las 7:20 de la noche, se han presentado más de 15 temblores en el país.

El Servicio Geológico Colombiano ha analizado cada uno de los sismos y no solo ha detallado los epicentros, sino que también ha informado los municipios en los que se han sentido estos movimientos telúricos.

¿Será que su zona está dentro del reporte? Descubra los detalles completos en Noticias RCN.

¡Hubo un temblor de 3.7 de magnitud en Colombia hoy 11 de septiembre de 2025!

En la tarde de este 11 de septiembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano identificó un temblor de 3.7 en Los Santos, Santander.

Los datos a tener en cuenta son:

  • 4:46 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.7.

Profundidad: 150 kilómetros.

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

Estos son los otros temblores reportados en Colombia hoy 11 de septiembre de 2025

  • 2:00 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander), a 16 de Los Santos (Santander).

  • 2:49 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 91 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 109 de Nuquí (Chocó) y a 131 de Alto Baudó (Pie de Pató) (Chocó).

  • 4:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 5:24 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Jordán (Santander).

  • 7:03 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Cepitá (Santander).

  • 7:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 155 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 14 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).

  • 9:09 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 13 de Jordán (Santander).

  • 9:30 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

  • 9:32 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Villanueva (Santander) y a 14 de Los Santos (Santander).

  • 10:47 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 12 de Medina (Cundinamarca) y a 34 de Cumaral (Meta).

  • 11:06 a.m.

Epicentro: San Vicente del Chucurí, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 126 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de San Vicente de Chucurí (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 20 de El Carmen (Santander).

  • 1:30 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 1:43 p.m.

Epicentro: Urrao, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 41 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 42 de Abriaquí (Antioquia) y a 48 de Uramita (Antioquia).

  • 1:49 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 2:11 p.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 140 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), a 149 de Nuquí (Chocó) y a 170 de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó).

  • 6:33 p.m.

Epicentro: Tierralta, Córdoba.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 42 kilómetros de Mutatá (Antioquia), a 53 de Chigorodó (Antioquia) y a 60 de Apartadó (Antioquia).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

“Habló con mucha arrogancia y luego se arrodilló”: mensaje de Charlie Kirk a Petro en medio de tensiones con EE. UU.

Bogotá

Con un taxi y documentos falsos: hombres aparentaban ser policías para robar en Bogotá

Barranquilla

Ladrones "se encartaron" con reliquias de una iglesia en barranquilla: no eran de oro

Otras Noticias

Miss Universe Colombia

"Mi participación es política": habló la mujer trans que representa a Bogotá en Miss Universe Colombia

Mariana Morales, representante de Bogotá en el reality de Miss Universe Colombia, reveló detalles clave sobre su participación.

Selección de Venezuela

Continúa la debacle en Venezuela: figura de la selección renunció tras la eliminación a manos de Colombia

El jugador se despidió tras la dolorosa caída ante los cafeteros el pasado martes.

Estados Unidos

Atentado contra las Torres Gemelas: colombianos que murieron el 11 de septiembre de 2001

Reforma tributaria

Conjuntos residenciales no tendrán cobro importante ante la DIAN: nueva ley los cobijaría

Cuidado personal

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?