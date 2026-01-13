CANAL RCN
Colombia Video

Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 13 de enero de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano ha advertido nueve temblores. Descubra aquí los detalles completos.

Noticias RCN

enero 13 de 2026
01:05 p. m.
Este 13 de enero de 2026, con corte hasta la 1:30 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado nueve temblores en el país.

El más reciente, de acuerdo con la entidad, fue en Antioquia y se presentó sobre las 12:20 del mediodía.

¿En dónde han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido estos movimientos telúricos? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 13 de enero de 2026

  • 12:20 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 26 de Mutatá (Antioquia) y a 41 de Frontino (Antioquia).

Estos han sido los otros temblores reportados en Colombia hoy 13 de enero de 2026

  • 2:06 a.m.

Epicentro: Salgar, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Salgar (Antioquia), a 13 de Concordia (Antioquia) y a 16 de Ciudad Bolívar (Antioquia).

  • 2:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Cepitá (Santander).

  • 5:25 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

5:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 6:26 a.m.

Epicentro: Pitalito, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Saladoblanco (Huila), a 10 de Timaná (Huila) y a 11 de Pitalito (Huila).

  • 8:08 a.m.

Epicentro: Bojayá, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Bojayá (Chocó), a 22 de Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 60 de Bahía Solano (Chocó).

  • 10:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Cepitá (Santander).

  • 11:22 a.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 9 de Uramita (Antioquia) y a 21 de Dabeiba (Antioquia).

 

