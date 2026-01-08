CANAL RCN
¡Nuevamente tembló ampliamente en Colombia hoy 8 de enero de 2026! Esto reportó el Servicio Geológico

El temblor más reciente se presentó sobre las 7:00 de la noche. ¿En dónde se sintió? Descubra los detalles aquí.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

enero 08 de 2026
07:56 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano reveló que este 8 de enero de 2026 se presentó un temblor que se sintió ampliamente en Colombia.

Además, la entidad ha asegurado que se han reportado al menos otros nueve temblores. ¿En dónde han sido? ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 8 de enero de 2026

  • 3:47 a.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 21 de Medina (Cundinamarca) y a 34 de Restrepo (Meta).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos han sido los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 8 de enero de 2026

  • 1:34 a.m.

Epicentro: Yotoco, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de San Pedro (Valle del Cauca), a 15 de Riofrío (Valle del Cauca) y a 17 de Tuluá (Valle del Cauca).

  • 10:12 a.m.

Epicentro: Aratoca, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 10 de Cepitá (Santander).

  • 10:43 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 10:43 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 43 kilómetros de Timbiquí (Cauca), a 49 de Guapi (Cauca) y a 62 de Santa Barbará (Nariño).

  • 2:17 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 3:14 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 3:34 p.m.

Epicentro: Santa Marta, Magdalena.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 46 kilómetros de Zona Bananera (Prado Sevilla) (Magdalena), a 56 de Ciénaga (Magdalena) y a 60 de Puebloviejo (Magdalena).

  • 4:11 p.m.

Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Cáchira (Norte de Santander), a 24 de San Alberto (Cesar) y a 25 de La Esperanza (Norte de Santander).

  • 7:01 p.m.

Epicentro: Bolívar, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 104 kilómetros.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Trujillo (Valle del Cauca), a 29 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 33 de Bolívar (Valle del Cauca).

