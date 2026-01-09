CANAL RCN
Colombia

¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 9 de enero de 2026! Atento al reporte

Este temblor superó los 3.0 de magnitud. ¿En dónde se presentó? Descubra los detalles completos aquí.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
07:32 p. m.
Este 9 de enero de 2026, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se han detectado más de 15 temblores en el país.

El más reciente fue a las 7:06 de la noche y, además, uno de los movimientos telúricos se sintió ampliamente. ¿En dónde han sido los epicentros?

Este fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 9 de enero de 2026

  • 7:34 a.m.

Epicentro: San Cayetano, Norte de Santander.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de San Cayetano (Norte de Santander), a 7 de Los Patios (Norte de Santander) y a 10 de El Zulia (Norte de Santander).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 9 de enero de 2026

  • 1:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 1:39 a.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 103 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 21 de Contratación (Santander) y a 22 de La Paz (Santander).

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

  • 1:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 2:11 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 44 kilómetros de Calima (El Darién) (Valle del Cauca), a 45 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 49 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 2:15 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 4:21 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 13 de Guachetá (Cundinamarca).

  • 5:07 a.m.

Epicentro: Nariño, Nariño.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Nariño (Nariño), a 8 de Pasto (Nariño) y a 12 de La Florida (Nariño).

  • 5:12 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 85 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 88 de Nuquí (Chocó) y a 113 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó).

  • 5:21 a.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 107 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 20 de Contratación (Santander) y a 24 de La Paz (Santander).

  • 7:47 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 5 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 12 de Sutatausa (Cundinamarca).

  • 9:17 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).

  • 9:18 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

  • 9:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 12:38 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Barichara (Santander).

  • 12:51 p.m.

Epicentro: El Águila, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 93 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de El Águila (Valle del Cauca), a 10 de Balboa (Risaralda) y a 15 de Ansermanuevo (Valle del Cauca).

  • 1:52 p.m.

Epicentro: Dibulla, La Guajira.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 36 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 68 de San Juan del Cesar (La Guajira) y a 71 de Zona Bananera (Prado Sevilla) (Magdalena).

  • 4:50 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

  • 7:06 p.m.

Epicentro: Alto Baudó, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

 

 

