Atención: tembló masivamente en Colombia hoy 13 de abril de 2026

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de 20 temblores durante este 13 de abril de 2026.

Entre ellos, el más reciente fue a las 6:10 de la tarde, en Santander. ¿Dónde han sido los demás? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 13 de abril de 2026

6:10 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 13 de abril de 2026

12:42 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

1:11 a.m.

Epicentro: Villanueva, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Villanueva (Santander), a 9 de Los Santos (Santander) y a 10 de Jordán (Santander).

1:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

1:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

1:12 a.m.

Epicentro: Sácama, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de La Salina (Casanare), a 14 de Sácama (Casanare) y a 21 de Chita (Boyacá).

1:40 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 91 kilómetros de Manaure (La Guajira), a 92 de Riohacha (La Guajira) y a 110 de Uribia (La Guajira).

3:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

3:20 a.m.

Epicentro: Fúquene, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 8 de Susa (Cundinamarca) y a 9 de Guachetá (Cundinamarca).

4:06 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 64 kilómetros de San Vicente del Caguán (Caquetá), a 69 de Uribe (Meta) y a 76 de Baraya (Huila).

4:10 a.m.

Epicentro: Ciénaga, Magdalena.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Ciénaga (Magdalena), a 33 de Zona Bananera (Magdalena) y a 37 de Santa Marta (Magdalena).

4:39 a.m.

Epicentro: Chita, Boyacá.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de La Salina (Casanare), a 18 de Sácama (Casanare) y a 23 de Chita (Boyacá).

4:51 a.m.

Epicentro: Chita, Boyacá.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de La Salina (Casanare), a 16 de Sácama (Casanare) y a 24 de Chita (Boyacá).

5:01 a.m.

Epicentro: Alto Baudó, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 26 de Alto Baudó (Chocó) y a 51 de Río Quito (Chocó).

5:45 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

7:49 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 0 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 9 de Guachetá (Cundinamarca) y a 9 de Cucunubá (Cundinamarca).

9:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

9:25 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 126 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 14 de Betulia (Santander) y a 16 de Galán (Santander).

10:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

11:40 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

1:23 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

1:30 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

2:26 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

4:10 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).