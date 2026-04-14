¡Tembló nuevamente en Colombia hoy 14 de abril de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano, desde la madrugada, ha detectado varios temblores en el país.

¿Dónde han sido? ¿Qué magnitudes han tenido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 14 de abril de 2026

12:44 a.m.

Epicentro: López, Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Suárez (Cauca), a 32 de Buenos Aires (Cauca) y a 38 de López de Micay (Cauca).

¿Qué otros temblores se han presentado en Colombia hoy 14 de abril de 2026?

12:57 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Uribe (Meta), a 32 de Colombia (Huila) y a 42 de Dolores (Tolima).

5:09 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 2 de Los Santos (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

6:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

10:03 a.m.

Epicentro: Chita, Boyacá.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de La Salina (Casanare), a 15 de Sácama (Casanare) y a 23 de Chita (Boyacá).

11:43 a.m.

Epicentro: Northern Colombia.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Cubará (Boyacá), a 36 de Toledo (Norte de Santander) y a 38 de Labateca (Norte de Santander).

2:34 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

7:14 p.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 36 de Mutatá (Antioquia) y a 39 de Dabeiba (Antioquia).

¿Qué se debe evitar durante los temblores?

Los expertos han coincidido en que los ciudadanos deben evitar las siguientes acciones cuando se reporten movimientos telúricos: