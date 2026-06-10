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Atento: ¡tembló en Colombia hoy 10 de junio de 2026!

¿Dónde se han sentido los temblores de este 10 de junio? ¡Descubra aquí los detalles completos!

Nicolás Forero

junio 10 de 2026
07:10 p. m.
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Se han reportado más de 12 temblores en Colombia durante este 10 de junio de 2026, según el Servicio Geológico Colombiano.

El primero de ellos se reportó sobre las 12:26 de la madrugada, en Santander. ¿Qué magnitud tuvo? ¿A qué hora se han presentado los otros eventos sísmicos? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 10 de junio de 2026

  • 4:19 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

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¿Cuáles son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 10 de junio de 2026?

  • 12:26 a.m.

Epicentro: Jesús María, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 107 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Jesús María (Santander), a 11 de Sucre (Santander) y a 13 de Albania (Santander).

  • 2:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 4:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 5:17 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 12 de Cepitá (Santander).

  • 5:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Cepitá (Santander), a11 de Los Santos (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

  • 5:46 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 5 de Aratoca (Santander).

  • 7:54 a.m.

Epicentro: Bajo Baudó, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 39 de Alto Baudó (Chocó) y a 44 de Medio Baudó (Chocó).

  • 12:10 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 1:04 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 2:04 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

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  • 3:19 p.m.

Epicentro: Valdivia, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Valdivia (Antioquia), a 10 de Briceño (Antioquia) y a 22 de Yarumal (Antioquia).

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