Volvió a temblar en Colombia hoy 16 de octubre: atento a las magnitudes

Desde la tarde de este 16 de octubre, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos ocho temblores en el país.

El más reciente fue a las 6:57 de la tarde, en Santander. ¿De cuánto fue la magnitud? ¿Dónde han sido los otros epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 16 de octubre de 2026

6:57 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Piedecuesta (Santander), a 15 de Los Santos (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).

Estos han sido los otros temblores que se han presentado en Colombia desde la tarde de este 16 de octubre

12:26 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Chaparral (Tolima) y a 19 de Roncesvalles (Tolima).

1:20 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 38 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Sipí (Chocó), a 57 de Nóvita (Chocó) y a 60 de Trujillo (Valle Del Cauca).

2:46 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Sipí (Chocó), a 56 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 60 de El Dovio (Valle Del Cauca).

2:53 p.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 108 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 24 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 32 de Galán (Santander).

3:50 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

6:45 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 27 de Roncesvalles (Tolima).