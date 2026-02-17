¡Tembló fuerte y ampliamente en Colombia hoy 17 de febrero de 2026!
Uno de los temblores se sintió en Tolima. Descubra aquí los otros epicentros.
Noticias RCN
07:52 p. m.
Con corte hasta las 8:00 de la noche, en Colombia se han presentado al menos 15 temblores durante este 17 de febrero de 2026.
Además, uno de ellos tuvo una intensidad percibida de 5, mientras que otro se sintió ampliamente.
¿Dónde fueron los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Estos fueron los temblores que se sintieron fuerte y ampliamente en Colombia hoy 17 de febrero de 2026
- 3:24 a.m.
Epicentro: San Antonio, Tolima.
Magnitud: 3.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 30 de Ortega (Tolima).
Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).
- 2:56 p.m.
Epicentro: Calarcá, Quindío.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Calarcá (Quindío), a 9 de Córdoba (Quindío) y a 15 de Buenavista (Quindío).
Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).
Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 17 de febrero de 2026
- 12:01 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 12:26 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 3:53 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).
- 5:41 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).
- 6:32 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 8:43 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).
- 9:16 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 133 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 9:50 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.4.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 10:15 a.m.
Epicentro: Tadó, Chocó.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 85 kilómetros.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Pueblo Rico (Risaralda), a 28 de Bagadó (Chocó) y a 34 de Santuario (Risaralda).
- 12:06 p.m.
Epicentro: La Victoria, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de La Victoria (Valle del Cauca), a 10 de Obando (Valle del Cauca) y a 13 de Zarzal (Valle del Cauca).
- 3:51 p.m.
Epicentro: Quibdó, Chocó.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Medio Atrato (Beté) (Chocó), a 20 de Quibdó (Chocó) y a 43 de Río Quito (Paimado) (Chocó).
- 4:48 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 7:17 p.m.
Epicentro: Pueblo Rico, Risaralda.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: 49 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Pueblo Rico (Risaralda), a 12 de Apía (Risaralda) y a 18 de Belén de Umbría (Risaralda).