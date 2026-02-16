CANAL RCN
Colombia

Atento: ¡de nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 16 de febrero de 2026!

¿En qué municipios se han sentido los temblores de este 16 de febrero? Descubra los detalles completos aquí.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
08:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el inicio de esta nueva semana de febrero, el Servicio Geológico Colombiano ha alertado sobre más de 20 temblores en el país.

Algunos de ellos han superado los 3.0 de magnitud, mientras que otros no han pasado de los 2.0.

Fuerte temblor de 4,7 sacudió Colombia en la mañana de este viernes, 13 de febrero
RELACIONADO

Fuerte temblor de 4,7 sacudió Colombia en la mañana de este viernes, 13 de febrero

¿Será que en su zona ocurrió alguno de los temblores de este 16 de febrero de 2026? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 16 de febrero de 2026

  • 7:29 p.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Uribe (Meta), a 34 de Mesetas (Meta) y a 52 de San Juan de Arama (Meta).

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 16 de febrero de 2026

  • 1:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 2:13 a.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 22 de Medina (Cundinamarca) y a 31 de Restrepo (Meta).

  • 5:11 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 30 kilómetros.

Municipios cercanos: a 60 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 83 de Olaya Herrera (Bocas de Satinga) (Nariño) y a 92 de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño).

  • 6:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).

  • 6:43 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 145 kilómetros.

  • 6:43 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 7:11 a.m.

Epicentro: Vigía del Fuerte, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Bojayá (Bellavista) (Chocó), a 27 de Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 67 de Murindó (Antioquia).

  • 8:05 a.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó), a 31 de Murindó (Antioquia) y a 41 de Mutatá (Antioquia).

  • 8:14 a.m.

Epicentro: Maicao, La Guajira.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 71 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Maicao (La Guajira), a 28 de Albania (La Guajira) y a 53 de Sinamaica (Zulia, Venezuela).

  • 12:15 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 12:25 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 1:07 p.m.

Epicentro: Páez, Boyacá.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Páez (Boyacá), a 6 de Campohermoso (Boyacá) y a 18 de San Eduardo (Boyacá).

  • 1:36 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 1:53 p.m.

Epicentro: La Palma, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de La Palma (Cundinamarca), a 7 de Caparrapí (Cundinamarca) y a 15 de La Peña (Cundinamarca).

  • 3:24 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 4:24 p.m.

Epicentro: Carcasí, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Carcasí (Santander), a 5 de San Miguel (Santander) y a 12 de Macaravita (Santander).

  • 5:39 p.m.

Epicentro: La Gloria, Cesar.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 86 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Pelaya (Cesar), a 16 de La Gloria (Cesar) y a 19 de Río Viejo (Bolívar).

  • 6:10 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 6:17 p.m.

Epicentro: Mesetas, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Uribe (Meta), a 27 de Mesetas (Meta) y a 45 de San Juan de Arama (Meta).

  • 6:57 p.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 13 de Guachetá (Cundinamarca).

¡Otra vez tembló masivamente en Colombia hoy 12 de febrero de 2026! Este es el reporte
RELACIONADO

¡Otra vez tembló masivamente en Colombia hoy 12 de febrero de 2026! Este es el reporte

  • 7:26 p.m.

Epicentro: Topaipí, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Villagómez (Cundinamarca), a 8 de El Peñón (Cundinamarca) y a 13 de Paime (Cundinamarca).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

A lo que vinimos

"La plata rinde si no se la roban": Aníbal Gaviria sobre presupuesto para el deporte

Elecciones en Colombia

¿Cuáles son los partidos que más testigos electorales han postulado a las elecciones del 8 de marzo?

Cali

Macabro hallazgo en Cali: cabezas humanas aparecieron en bolsas plásticas

Otras Noticias

Salario mínimo

Minhacienda prepara paquete de medidas para pymes por aumento del salario mínimo

Pequeñas y medianas empresas estarían en el centro de un nuevo esquema de apoyo.

Yeison Jiménez

"Fue complicado": amigo de Yeison Jiménez confesó que estuvo al borde de otro accidente aéreo el mismo 10 de enero

El colega de Yeison Jiménez contó que la aeronave en la que iba tuvo que regresar a la pista de emergencia.

Carnaval de Barranquilla

Impensado para muchos: Bayern Múnich se sumó al Carnaval de Barranquilla desde Alemania

Estados Unidos

VIDEO | Se registró balacera en pleno partido de hockey en Rhode Island: hay muertos y heridos

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena