Atento: ¡de nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 16 de febrero de 2026!
¿En qué municipios se han sentido los temblores de este 16 de febrero? Descubra los detalles completos aquí.
En el inicio de esta nueva semana de febrero, el Servicio Geológico Colombiano ha alertado sobre más de 20 temblores en el país.
Algunos de ellos han superado los 3.0 de magnitud, mientras que otros no han pasado de los 2.0.
¿Será que en su zona ocurrió alguno de los temblores de este 16 de febrero de 2026? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.
Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 16 de febrero de 2026
- 7:29 p.m.
Epicentro: Uribe, Meta.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Uribe (Meta), a 34 de Mesetas (Meta) y a 52 de San Juan de Arama (Meta).
Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).
Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 16 de febrero de 2026
- 1:33 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).
- 2:13 a.m.
Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 22 de Medina (Cundinamarca) y a 31 de Restrepo (Meta).
- 5:11 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 30 kilómetros.
Municipios cercanos: a 60 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 83 de Olaya Herrera (Bocas de Satinga) (Nariño) y a 92 de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño).
- 6:35 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).
- 6:43 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 145 kilómetros.
- 6:43 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).
- 7:11 a.m.
Epicentro: Vigía del Fuerte, Antioquia.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Bojayá (Bellavista) (Chocó), a 27 de Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 67 de Murindó (Antioquia).
- 8:05 a.m.
Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó), a 31 de Murindó (Antioquia) y a 41 de Mutatá (Antioquia).
- 8:14 a.m.
Epicentro: Maicao, La Guajira.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 71 kilómetros.
Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Maicao (La Guajira), a 28 de Albania (La Guajira) y a 53 de Sinamaica (Zulia, Venezuela).
- 12:15 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 12:25 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 1:07 p.m.
Epicentro: Páez, Boyacá.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Páez (Boyacá), a 6 de Campohermoso (Boyacá) y a 18 de San Eduardo (Boyacá).
- 1:36 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 1:53 p.m.
Epicentro: La Palma, Cundinamarca.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de La Palma (Cundinamarca), a 7 de Caparrapí (Cundinamarca) y a 15 de La Peña (Cundinamarca).
- 3:24 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 4:24 p.m.
Epicentro: Carcasí, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Carcasí (Santander), a 5 de San Miguel (Santander) y a 12 de Macaravita (Santander).
- 5:39 p.m.
Epicentro: La Gloria, Cesar.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 86 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Pelaya (Cesar), a 16 de La Gloria (Cesar) y a 19 de Río Viejo (Bolívar).
- 6:10 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 132 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 6:17 p.m.
Epicentro: Mesetas, Meta.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Uribe (Meta), a 27 de Mesetas (Meta) y a 45 de San Juan de Arama (Meta).
- 6:57 p.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 13 de Guachetá (Cundinamarca).
- 7:26 p.m.
Epicentro: Topaipí, Cundinamarca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Villagómez (Cundinamarca), a 8 de El Peñón (Cundinamarca) y a 13 de Paime (Cundinamarca).