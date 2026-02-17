CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Civiles se enfrentaron al Ejército en Caquetá para impedir destrucción de maquinaria ilegal

Se trata de la segunda asonada del año contra el Ejército.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
07:40 p. m.
Una nueva asonada contra el Ejército se registró en el departamento del Caquetá, esta vez cuando tropas adelantaban una operación contra la minería ilegal en el río Caquetá, en jurisdicción del municipio de Curillo.

Se trata del segundo hecho de este tipo en lo que va del año contra unidades militares en medio de procedimientos operacionales.

En esta ocasión, la intervención buscaba afectar directamente las economías ilícitas derivadas de la extracción ilegal de oro.

¿En qué consistía la operación del Ejército en Caquetá?

El brigadier general Sergio Armando Guzmán Jaimes, comandante de la Décima Segunda Brigada del Ejército, informó que tropas de la decimosegunda brigada, adscritas a la Sexta División del Ejército Nacional, lograron inutilizar un “dragón” utilizado para la extracción ilícita de oro en el río Caquetá.

Según explicó el oficial, esta maquinaria producía cerca de tres kilogramos de oro mensuales, lo que generaba millonarios recursos destinados a financiar actividades ilegales del grupo armado organizado residual estructura Raúl Reyes.

Durante la operación, la tropa fue objeto de una asonada por parte de civiles que intentaron impedir la destrucción de la maquinaria. De acuerdo con el comandante, estas personas habrían sido presuntamente constreñidas por este grupo armado para obstaculizar la acción militar.

Rechazamos la instrumentalización de la población civil y recordamos que estas conductas pueden acarrear consecuencias penales.

Pese a la presión ejercida contra los uniformados, los soldados consiguieron inutilizar el equipo, afectando directamente las finanzas de la estructura señalada.

Finalmente, la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones para proteger el medio ambiente, debilitar las economías ilícitas y garantizar la seguridad en el departamento del Caquetá.

