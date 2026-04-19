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¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 19 de abril de 2026! Este es el reporte

¿Cuántos temblores han pasado los 3.0 de magnitud? Entérese de los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

abril 19 de 2026
08:51 p. m.
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Este domingo 19 de abril de 2026, se han presentado al menos ocho temblores en el país.

El más reciente, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, fue a las 8:07 de la noche y sobrepasó los 3.0 de magnitud.

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¿Dónde fue? ¿Dónde han sido los demás? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el último temblor que se ha detectado en Colombia hoy 19 de abril de 2026

  • 8:07 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).

Estos han sido los otros temblores registrados en Colombia hoy 19 de abril de 206

  • 12:47 a.m.

Epicentro: Santuario, Risaralda.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 52 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Santuario (Risaralda), a 5 de Apía (Risaralda) y a 12 de La Celia (Risaralda).

  • 6:36 a.m.

Epicentro: Susacón, Boyacá.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Susacón (Boyacá), a 10 de Sativanorte (Boyacá) y a 14 de Sativasur (Boyacá).

  • 12:15 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 1:03 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 17 de Dabeiba (Antioquia) y a 19 de Frontino (Antioquia).

  • 2:25 p.m.

Epicentro: Ocaña, Norte de Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 118 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Ocaña (Norte De Santander), a 11 de Río De Oro (Cesar) y a 12 de San Calixto (Norte De Santander).

  • 3:34 p.m.

Epicentro: Saboyá, Boyacá.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 108 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Albania (Santander), a 8 de Briceño (Boyacá) y a 9 de Tununguá (Boyacá).

¡Temblor fuerte se sintió en Colombia hoy 17 de abril de 2026!
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  • 6:23 p.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Carmen Del Darién (Chocó), a 30 de Murindó (Antioquia) y a 39 de Riosucio (Chocó).

 

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