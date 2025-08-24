CANAL RCN
Atención: ¡tembló fuertemente en Colombia hoy 24 de agosto de 2025! Este es el reporte

El Servicio Geológico Colombiano informó las zonas exactas en las que se sintió este temblor. Descubra los detalles.

agosto 24 de 2025
09:19 p. m.
Este 24 de agosto de 2025, sobre las 8:30 de la noche, el Servicio Geológico Colombiano informó que en Villavicencio se presentó un temblor que superó los 3.0 de magnitud y, además, tuvo una intensidad de 5, lo que significa que se sintió fuertemente.

¿En qué municipios alcanzó a sentirse este temblor? ¿Qué otros movimientos telúricos se han presentado a lo largo del día? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Estos son los detalles del temblor que se sintió fuertemente en Colombia hoy 24 de agosto de 2025

  • 8:29 a.m.

Epicentro: Villavicencio, Meta.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: superficial.

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Acacias (Meta), a 14 de Villavicencio (Meta) y a 23 de Guayabetal (Cundinamarca).

En desarrollo...

